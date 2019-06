V Memorial Boni, passano il turno C.I. Sarzana, I Robosi e Infissi Rudi Musetti

Sarzana - In pieno svolgimento gli ottavi di finale del torneo dedicato ad Emanuele Boni, sfide riservate al girone “Classico” ossia quello misto, in programma c’erano le ultime tre gare per completare il quadro. Nella prima gara C.I. Sarzana ha ragione sui Rea Car con lo scatenato Abdelwahed che firma una cinquina che vale il successo e il successivo passaggio ai quarti. Nel secondo match I Robosi di misura battono la Lokomitiv Loska dopo una tiratissima partita con le doppiette di Cecchetti e Terribile

e i sigilli di Scatena e Vingiguerra, per i Loska in evidenza il tris per Nicola Conti.

Nella terza sfida non è bastata la doppietta di Matteo Musetti(a segno anche nei penalty) per eliminare Rudy Musetti Infissi che dopo il pirotecnico tre a tre se la cavano alla lotteria dei calci di rigore.



Rea Car- C.I. Sarzana 2-5

Rea Car : Cei, Gasparotti, Tassinelli, Deltufo, Lorenzini, Bertonati, Verona, Cupini, Goretta.

C.I. Sarzana : Khalid, E Bahja O.,Longhi, Khayar, Jabraoui, El Bahja F., Saw, Faris, Fersane, Abdelwahed.

Marcatori : Abdelwahed(5), Goretta, Lorenzini



Lokomitiv Loska-I Robosi 5-6

Lokomitiv Loska : Serban, Verdini, Cidale, Conti, Giannini, Ortelli, Ruffino, Calzetta, Diallo.

I Robosi : La Terra, Rocco,Terribile,Tamburini,Cecchwetti, Vincigueerra, Scatena, Dal Prà

Marcatori : Cecchetti(2),Terribile(2), Scatena, Vinciguerra



Rudi Musetti Infissi-Bar Stella Polare 3-3(5-7 d.c.r.)

Rudi Musetti Inf. : Triglia,Gaeta, Lombardi, Corbani, Palagi, Romeo, Lesi, Ortelli, Del Padrone

Bar Stella Polare : Cecchetti,Valletta, Czerny, Galassi, Bernardini,Lombardi M., Bertagna, Frassini, Musetti

Marcatori : Musetti(2),Czerny, Del Padrone (2), Lombardi

Rigori : Musetti(SR), Bertagna(SR.), per i Rudi a segno Del Padrone, Gaeta, Corbani,Lesi



Gli accoppiamenti per i quarti di finale in programma lunedi 24 e martedi 25 sono :

Pizzeria Bacetto- I Robosi

Norcineria Armando-Bagno Brigantino

Gerlateria Alice-Rudi Musetti Infissi

Delizie del Mare GMB- C.I. Sarzana



Per quanto concerne il girone dello “Young” sono iniziate le semifinali, nella prima l’Herta Vernello ha rifilato un set tennistico alla Lomgobarda con la doppietta di Luca Leonini seguita dai punti di Caleo, Arfanotti e Cornet.

S.S. Longobarda-Herta Vernello 1-6

Longobarda : Rossi, Baudone, Toracca, Cidale, Palagi, Spinetta, Terarolli, Manfredi, Minotti, Lesi.All. Barbieri

H.Vernello : Cuccolini,Benassi, Cornet, Bragazzi, Antonetti, Zolesi, Arfanotti, Leonini, Dido, Caleo. All. Frati

Marcatori : Leonini(2), Caleo, Arfanotti, Cornet



Over 40 prime sfide



Infine per il torneo riservato algi over 40 in campo Venerdi 21 due match:

Ore 19,°° Rea Car- Calcio Nave, alle ore 21,°° Fuori di Quota-La Colomba, la gara Norcineria Armando-Scarsi ma Belli per motivi organizzativi è stata rinviata alla prossima settimana.