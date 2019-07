V Memorial Boni, la finalissima è Bagno Brigantino - Rudi Musetti Infissi

Sarzana - La finale della quinta edizione del Memorial dedicato a “Emanuele Boni” è inedita e se la contenderanno il Bagno Birgantino che gode di ogni pronostico e Rudi Musetti Infissi. Nelle due semifinali del Boni “Classico” vince di misura nel derby degli “infissi” Rudi Musetti sulle Delizie del Mare GMB dove la vittoria porta la firma di Lorenzo Del Padrone. Nell’altra attesissima sfida la “corazzata” del Bagno Brigantino supera anche il penultimo ostacolo della Pizzeria Bacetto in evidenza ancora Francesco Pesare che mette a referto una tripletta, seguito dalle doppiette di Cuccolo e Amorfini chiudevano la sagra dei nove gol i punti di Sbarra e Fiocchi, per la Pizzeria Bacetto i tre centri sono di Benassi, Barattini e Leonimi. Quindi per l’assegnazione del trofeo dove le inedite due sfidanti potranno scrivere per la prima volta il proprio nome nell’albo d’oro della kermesse by-night di Nave. Si preannunciano i fuochi d’artificio in campo visti i numerosi pezzi da 90 tra le due formazioni, per il team di mister Stefano Bertolla dove brilla la stella di Pesare supportato da tutto l’organico contro “tipi” dal gol facile come Ortelli, Romeo e Del Padrone per citarne alcuni, il loro coach Edoardo Boni ha messo nel mirino l’ambito trofeo, tutto rimandato a lunedi 8 luglio con inizio ore 21,°°.



1^a semifinali :



Delizie del Mare GMB- Rudi Musetti Infissi 1-2

Delizie del Mare GMB:Pieri, Pellini Andrea, Pellini Gabriele, Lorenzini, Giovannelli, Capetta, Fregosi, Koleci, Gugliemone.All. Ruggeri

Rudi Musettui Inf. : Lombardi Andrea, Gaeta, Zambarda, Corbani, Lombardi Alessio, Ortelli, Romeo, Del Padrone. All. Boni

Arbitro Del Gaudio





2^a semifinale :



Bagno Brigantino-Pizz. Bacetto 9-3

Bagno Brigantino : Pierini, Ponte, Zavatto, Marozzi,Sbarra, Pesare, Cuccolo, Fiocchi,Amorfini. All. Bertolla

Pizz. Bacetto : Cerone, Benassi, Romiti, Poli Barbieri, Grassi, Delfini, Barattini, Ferrari, Chiappucci, Leonimi. All. Cecina

Arbitro : Del Gaudio

Marcatori : Pesare(3), Cuccolo(2), Amorfini(2),Sbarra, Fiocchi, Benassi, Barattini, Leonini