V Memorial Boni, la Pizzeria Baccetto è l'ultima semifinalista

Sarzana - Con l’ultimo quarto di finale a favore della pizzeria Bacetto sui Robosi si è così definita la griglia delle semifinali della quinta edizione del torneo dedicato a “Emanuele Boni” in svolgimento presso il sintetico “Ravecca “ di Nave. Manifestazione organizzata dalla famiglia con la collaborazione dell’Associazione calcio Nave e dall’Endas, consueta kermesse che quest’anno è divisa in tre tornei, il “classico”, lo Young e quello riservato agli over 40 che sta avendo molto successo.

Per quanto riguarda il “Boni” misto nell’ultimo quarto la pizzeria Bacetto si è guadagnato la semifinale battendo i temibili Robosi con il punteggio di 3-1, per il team di mister Graziano Cecina autentico veterano del torneo by-night sarzanese hanno firmato il successo Nicola Barattini con una doppietta e Nicola Romiti, per gli avversari a segno Luca Cecchetti.



Pizz. Bacetto-I Robosi 3-1

Pizz. Bacetto : Cerone, Chiappucci, Grassi, Poli, Delfini,Leonini, Barattini,Benassi, Romiti. All. Cecina

I Robosi : Blandi, Pellistri, Rocca, Del Prà, La Terra, Cechetti, Tamburini, Vinciguerra, Scatena. All.Brescia

Arbitro : Garbusi

Marcatori :Barattini(2), Romiti, Cecchetti.



Dagli interessanti accoppiamenti usciranno le due finaliste, dove le delicate sfide sono in programma lunedi 1° luglio con il seguente calendario:

Ore 21,°° Singolare derby degli “infissi” tra Delizie del Mare GMB Infissi -Rudi Musetti Infissi a seguire l’atteso match tra la “corazzata” Bagno Brigantino opposto alla Pizzeria Bacetto.



Per quanto riguarda il torneo riservato agli “over 40” la Norcineria Armando batte seccamente i Scarsi ma belli e volano nel triangolare di finale con Fuori di Quota e Rea Car fissata per mercoledi 3 luglio.

Semifinale sempre nelle mani dei giallo neri con lo scatenato Manuele Domenichelli autore di un poker di gol seguiti da Trabucchi, Mannini e Crafa, per gli “scarsi” gol della bandiera firmato dall’intramontabile Cristian Molucchi.



Norcineria Armando-Scarsi ma Belli 7-1



Norc. Armando : Borgna, Podestà, Crafa, Micucci, Mannini, Bruschi, Conti E., Domenichelli.

Scarsi ma belli : Cecchini, Iodice, Del Moro, Tenerani, Simioncini, Neri, Molucchi, Campus, Conti F., Lombardi.

Arbitro :Mazzocca

Marcatori : Domenichelli(4), Trabucchi, Mannini, Crafa, Molucchi.



Invece per i girone “Young” la giornata finale in programma martedi 2 luglio sempre con la formula del triangolare si sono qualificate Boca Juniors, Herta Tavernello e Leicesta.