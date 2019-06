V Memorial Boni, il Bagno Brigantino elimina i campioni in carica della Norcineria Armando

Sarzana - Nella seconda giornata riservata ai quarti di finale del girone “classico” dell’Emanuele Boni, consueto torneo a sette sotto by-nigth in svolgimento presso il centro sportivo di Nave, dove si registra a sorpresa la eliminazione della squadra detentrice del Torneo, il team di mister Daniele Giannarelli è stato sommerso di gol dal Bagno Brigantino che si candida tra quelle che ambiscono alla vittoria finale. I vincitori hanno mandato a rete praticamente tutta la squadra, in evidenza con un poker di gol Francesco Pesare seguito dalla tripletta di Manuel Fiocchi, per la Norcineria a segno Edoardo Tonieri con una doppietta e Stefano Palagi. Nell’altra sfida vittoria di misura dei Ridi Musetti In fissi sulla Gelateria Alice,per la squadra di Edoardo Boni sono andati a segno Davide Orteddi (doppietta) Gaeta, Lesi e Del Padrone, per gli sconfitti due gol di Fabio Faconti, i punti di Tonelli e Mannini non sono bastati per pareggiare almeno il combattuto confronto.



Tabellini



Rudi Musetti Infissi-Gelat. Alice 5-4

Rudi M. Infissi : Triglia, Gaeta, Corbani, Zambarda, Lombari,Ortelli, Romeo,Lesi, Del Padrone .All. Boni E.

Gelat. Alice : Neri, Faconti, Dadà, Arzaà, Biselli, Tonelli, Domenichelli, Mannini, Rolla, All. Franciosi

Arbitro : Di Gaudio

Marcatori: Ortelli(2), Gaeta, Lesi, Del Padrone, Faconti(2), Tonelli, Mannini



Norcin.Armando-Bagno Brigantino 3-12

Norcin. Armando : Borgna, Tedeschi Tonieri, Palagi, Agnesini,Barbieri, Trabucchi, Franzoni. All. Giannarelli

B.Brigantino: Pierini, Ponte, Zavatto, Amorfini, Fiocchi, Pesare, Sbarra, Cuccolo.

Arbitro : Di Gaudio

Marcatori :Pesare(4),Fiocchi(3), Ponte, Zavatto, Cuccolo, Sbarra, Amorfini, Tonieri(3), Palagi



Per giovedi 27 è in programma la semifinale del girone “Boni Over 40”, match tra Norcineria Armando contro Scarsi ma belli.