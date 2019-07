V Memorial Boni, il Bagno Brigantino è campione!

Sarzana - Sarzana,

Con la finale del girone “classico” è calato il sipario sulla quinta edizione del Memorial “Emanuele Boni” consueta kermesse di calcio,estiva by-night a sette svoltasi presso il centro sportivo “Ravecca “ di Nave. La manifestazione è stata organizzata dalla famiglia del giovane prematuramente scomparso, in collaborazione con l’Endas e l’associazione Calcio Nave. Nello scorso weekend come anteprima della giornata finale si sono conclusi i tornei Young e Over 40, per i giovani il trofeo è andato al Boca Junuiors, mentre per la prima riuscitissima edizione degli over è andata ai Rea car.

Davanti ad una buona cornice di pubblico con diversi addetti ai lavori,si sono trovate di fronte due squadre che fin dalle prime gare nei gironi di qualificazioni avevano ben impressionato sotto tutti i punti di vista sia tecnici e tattici. L’ha spuntata come era nelle previsioni il Bagno Brigantino di mister Stefano Bertolla, prima dell’attesa sfida la Filarmonica Albianese ha eseguito alcun i brani di rito e prima del fischio d’inizio l’inno italiano. In campo a imporre i tempi e i ritmi è stato il Bagno Brigantino che nelle battute iniziali si presenta con il montante su rasoterra di Zavatto, la risposta degli avversari un tiro che fa la barba al palo di Ortelli. Passati i consueti minuti di rodaggio Pesare apre le marcature con un tiro a girare imprendibile per Lombardi, poco dopo ci prova Fiocchi il forte tiro viene deviato in tuffo dall’estremo degli Infissi Musetti. Ma lo spezzino si rifà siglando il raddoppio sotto misura a finalizzare una veloce azione corale, si attende la reazione del team di mister Edoardo Boni che non si vede, invece prima dell’intervallo arriva il terzo gol del Brigantinio con Sbarra sotto porta. Nel secondo tempo sono ancora i “viola” a fare centro si ripete Francesco Peasare con un diagonale per il poker imitato quasi subito dal quinto centro di Amorfini per chiudere la mezza dozzina di reti nuovamente con il giocatore della Forza & coraggio Pesare (tripletta) per i sconfitti recriminazione su un paio di penalty non concessi quando il match si poteva riaprire terminano la finale per il gol della bandiera quasi allo scadere con Del Padrone.



Finale 1°/2° posto



Bagno Brigantino-Rudi Musetti Infissi 6-1



Bagno Brigantino : Pierini, Ponte, Marozzi, Zavatto, Sbarra, Pesare, Cuccolo, Amorfini, Fiocchi, Bertagna. All. Bertolla

Rudi Musetti Inf.: Lombardi Andrea, Gaeta, Zambarda, Corbani, Lombardi Alessio, Ortelli, Romeo, Lesi, Del Padrone.All.Boni

Marcatori : 10’ pt. Pesare, 18’pt. Fiocchi,21’ pt.Sbarra, 5’st. Pesare,9’st. Amorfini, 12’st. Pesare, 19’st. Del Padrone



Finale girone Young:

Boca Juniors-Herta Vernello 2-1,

Herta Vernello-Leicesta 1-2

Boca Juniors-Leicesta 2-0

Peer una classifica finale Boca Juniuors 4 punti, Leicesta 2, Herta Vernello 0.

Negli Over 40 :

Fuori di Quota-Rea Car 0-3

Fuori di Quota-Norcineria Armando 1-4

Norcineria Armando-Rea Car 0-2

Classifica finale:

Rea Car 4, Norcineria Armando 2, Fuori di Quota 0



Al termine rituale premiazione con le due finaliste schierate, presenti in familiari di Emanuele Boni, il fratello Edoardo lo zio Stefano Pellistri, con l’ottima regia della presentatrice sportiva di Teleliguria Sud Malvina Podestà sono stati consegnati particolari riconoscimenti e premiati i due gironi “Young” e “Over 40” . Per il torneo giovani ai giocatori Andrea Nicolini (Boca Juniors), come miglior portiere Luca Colombo (Boca Juniors), per gli Over 40 al capocannoniere Manuel Domenichelli (Norceria Armando),miglior portiere Simone Borgna(Norc. Armando), per il torneo classico il trofeo del capocannoniere è andato a Matteo Musetti(Stella Polare) e come miglior portiere Edoardo Pieri(Delizie del Mare GMB Infissi).Alla presenza dell’assessore Barbara Campi in rappresentanza del Comune di Sarzana, i fondi raccolti durante la manifestazione destinati tutti in beneficenza sono andati alla Pubblica Assistenza di Sarzana (assegno di 1.000 euro), n.40 polo di rappresentanza destinate alla protezione civile di Sarzana. Bonifico di euro 300 all’Associazione ”Aidmed” operante nel campo della ricerca medica contro la distrofia muscolare. N. 2 poltrone ortopediche destinate al reparto di pneumologia dell’Ospedale di Sarzana, infine euro 1.940 in buoni acquisto divisi fra i vari premi assegnati nei tre tornei.