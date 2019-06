V Memorial Boni, da stasera si parte con gli Ottavi di Finale

Sarzana - Entra nel vivo la quinta edizione del Memorial Emanuele Boni relativa al girone “classico” con le sfide degli ottavi di finale che iniziano lunedi 17 giugno presso il sintetico “Raveca “ di Nave. Consueto appuntamento estivo con il calcio a sette sotto le luci organizzato dalla famiglia Boni in collaborazione con l’Associazione Calcio Nave e dell’Endas per ircordare il giovane Emanuele scomparso prematuramente.

Inizia il girone “classico” con il seguente calendario:



Lunedi 17 giugno :

Ore 20,°° Edilpietro-Bagno Brigantino

ore 21,°° Technotools-Gelateria Alice

ore 22,°° GMB Infissi-Senza Nome



Per martedi 18 seconda giornata di sfide :

ore 21,°° Alta street-Norcineria Armando

ore 22,°° Pizzeria Bacetto-Palomita Blanca

Per giovedi 20 ultima serie di gare degli ottavi sempre in gara secca:



ore 20,°° Rea Car- C.I. Sarzana

ore 21,°° Lokomitiv Loska-I Robosi

ore 22,°° Rudi Musetti Infissi-Bar Stella Polare



Dalla fattiva Annarita Bertonati della segreteria organizzativa vengono segnalati due particolari riconoscimenti personali, per quanto riguarda il capocannoniere del Boni (misto) è Matteo Musetti (bar stella Polare) con 9 reti, invece come miglior portiere verrà premiato Edoardo Pieri(GMB Infissi) con soli due gol subiti.



Per quanto riguarda il girone dello “young” mercoledi 19 giugno sarà il turno della prima semifinale tra La Longobarda contro Herta Vernello, poi si passa a lunedi 24 c.m. con i seguenti incontri Gelateria Alice-Leicesta (ore 20,°°) a seguire Fenomeni-Boca Juniors.In questo girone il capocannoniere è Andrea Nicolini (Boca Juniors) con 6 centri, per il miglior portiere la coppa và a Luca Colombo(Boca Juniors) con 4 reti al passivo.

Per quanto concerne il girone degli Over 40, che inizieranno venerdi 21 giugno gli accoppiamenti sono i seguenti :



Ore 19,°° Calcio Nave-Rea Car

ore 21,°° Fuori di Quota- La Colomba

ore 22,°° Scarsi ma Belli-Norcineria Armando



Il miglior portiere di questo nuovo girone è Simone Borgna(Norcineria Armando) con 3 gol subiti, invece per stabilire i cannoniere degli Over saranno decisinve le semifinali, infatti si trovano momentaneamente alla pari Manuel Domenichelli(Norc. Armando) e Cristian Molucchi (Scarsi ma belli).