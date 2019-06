V Memorial Boni, concluse le qualificazioni

Sarzana - Con la quarta settimana di sfide (ben 54 in totale) è terminata la prima fase dei tre tornei inseriti nel Memorial Emanuele Boni, kermesse sotto le luci in svolgimento presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave.

Nelle ultime due giornate si registrano i successi per il girone Boni (misto) dei Robosi su Technotools, il dilagante Bra Stella Polare su l’Osteria del Muraglione con otto gol e la vittoria a tavolino delle Delizie del Mare sull’Armata di Mare. Invece pareggio tennistico tra il Bagno Brigantino e Lokomitiv Loska con il tris di Andrea Baudi e la doppietta di Manuel Fiocchi per il Bagno, dalla parte degli avversari singolare cinquina di Nicola Conti, l’ultima gara delle qualificazioni otto reti del Bar Stella Polare dove Matteo Musetti ha messo in porta sei gol, nel raggruppamento degli over 40 tris di gol dei Scarsi ma belli sul Rea Car, infine nel recupero del girone “Young” largo successo della Ss Longobarda contro i Scarsenal.



Risultati 18^a giornata .



“Boni” classico :



Technotools-I Robosi 1-4(Morettini, Dal Prà,Rocca, Tamburini,La Terra)



Bagno Brigantino-Lakomitiv Loska 6-6 (Baudi (3), Fiocchi(2), Zanato, Conti(5), Diallo.



Recupero girone Young : Longobarda-Scarsenal 7-0: (Terarolli(3),Lesi(2),Vacchino, Spinetta.

19^a giornata :



Over 40 . Rea Car-Scarsi ma belli 0-3:Leonardi, Perrone(2)

Nel Boni classico : Bar Stella Polare-Oster. Del Muraglione 8-4 (Musetti(6),Lombardi M.,Valletta , Sorrentino(2), Michelucci, Piainini.

Armata di Mare-Delizie di Mare 0-3 ( a tavolino)



Sorteggiati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale del Torneo Boni classico che inizieranno Lunedì 17 giugno:



Palomita Blanca- Pizzzeria Bacetto

I Robosi-Lakomiti Loska

Gelateria Alice-Technotools

Edilpietro-Bagno Brigantino

Senza Nome-GMB Infissi

Norc. Armando-Alta Street

C.I.Sarzana-Rea Car

Rudi Musetti Infissi-Bar Stella Polare