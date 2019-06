V Memorial Boni, chiusa la terza settimana di qualificazioni

Sarzana - Nella terza settimana di qualificazioni si cominciano a delineare le squadre che possono ambire alla vittoria finale dei tre gironi del Memorial Emanuele Boni, raggruppamento Misto, Ovwe 40 e lo Young rituale kermesse estiva di calcio a sette in svolgimento presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave.

Nel Boni (misto) nel girone A N.Armando, Stella Polare e Senza nome appaiate si contendono il primato, mentre nel B Bagno Brigantino e C.I. Sarzana veleggiano in compagnia al prim o posto. Nel C Pizz.Bacetto e Rudi Musetti Infissi primi con tre punti di vantaggio sull’Edilpietro non hanno problemi a qualificarsi, nel D tutte quattro le squadre hanno gli stessi punti (2) girone dove regna il massimo equilibrio, dove saranno decisive le prossime sfide, nell’ultimo girone E primeggiano le Delizie del Mare a punteggio pieno, praticamente già qualificate per gli ottavi.

Nel girone dedicato agli over 40 nel raggruppamento A la Norcineria Armando prima a punteggio pieno è incalzata dalla La Colomba a due lunghezze, nel B lotta apertissima con tre squadre racchiuse in un solo punto, praticamente entrambe qualificate.

Nel torneo riservato ai giovani nel girone A il Boca Juniors ha vinto il girone di qualificazione mentre nel B c’è da attendere il recupero di mercoledi sera tra la Longobarda contro Scarsenal, in palio la seconda piazza del girone e qualificazione.



Nel dettaglio i risultati, marcatori e classifiche:

11^a giornata :

“Boni” :Bar Stella Polare- Senza nome 3-2(Musetti(2), Bertagna, Ridondelli, Dido.

“Boni Young” :

Herta Vernello-Canapa Mundi 10-3 (Caleo(3), Benassi(2), Labate(2), Dido, Antonietti, Laghezza R.(2), Sturlese.

Gelateria Alice-Boca Juniors 0-5(Meoni, Nicolini(2), Franceschini(2).

12^a giornata :

“Boni” :

Rudi Musetti Infissi-Bad Boys 11-1(Ortelli (3), Romeo (3),Del Padrone (3), Gaeta(2),Pellini.

Armata di Mare- Technotools 0-11(Cariati (3),Morettini(3),Salamita(2), Mezzani, Valentini,Montani.

Edilpietro- Pizzeria Bacettro 0-2(Benassi, Delfini)

13^a giornata :

“Over 40” :

Fuori di Quota- Scarsi ma belli 4-4(Branchetti (3), Molucchi(3)Conti E.(2),Taddei, Simoncini.

Norcineria Armando-La Colomba Pizz.Origine 6-0 (Micucci(2), Bruschi(2), Conti E.,Trabucchi

14^a giornata :

“Boni” :

Delizie del Mare- GMB- I Robosi 3-2(Pellini(3), Capetta, Koleci, Pellistri, Scatena.

Osteria del Muraglione-Norcineria Armando 1-7(Franzoni(4),Trabucchi, Tedeschi, Togneri, Sorrentino

Pizz. Il Bacio/Bar Bonsai- C.I. Sarzana 3-5(Jabraoui O.(2), Fahd el Bahja, Abdelwued(2), Corsi, Formai, Crafa.

15^a giornata :

“Over 40” :

Calcio Nave- Blues Boys 4-0(Conti M.,Lombardo M.,Schiffini, Stoppelli,,Giannone)

Hostaria Marcomando- Rea Car 2-7(Stile, Benedini, Leonardi(2), Piva(2), Paganini, Volta, Canese.

Classifiche :

“Emanuele Boni”(misto) :

Gir. A : N. Armando 2, Senza Nome 2,Stella Polare 2, Osteria del Muragione 0,

Gir. B : Bagno Brigantino 4, C.I.Sarzana 4, Lakomitiv Loska 2, Il Bacio/Bonsai 0

Gir. C : Pizz. Bacetto 4, Rudi Musetti Infissi 4, Edilpietro 1, Bad Boys 0

Gir. D : Rea Car 2, Gelateria Alice 2, Alta Street 2, Palomita 2

Gir. E : Delizie del Mare 6, Technotools 2, Robosi 2, Armata di Mare 0

“Over 40”

Gir. A : N. Armando 6, La Colomba 4,Calcio Nave 2, Blues Boys 0

Gir. B : Rea Car 4, Fuori di Quota 3,Scarsi ma belli 3,Hostaria Marcomando 0

“Boni Young” :

Gir. A : Boca Juniors 6, Herta Vernello 4,Gelateria Alice 2, Canapa Mundi 0

Gir.B : Leicesta 6, Longobarda 2, Fenomeni 2, Scasenal 0



Il Torneo riprende lunedi 10 giugno con la quarta settimana di qualificazioni relative alla 16^a giornata:

Per Il Boni(misto) .ore 20,00 Palomita Blanca- Gelateria Alice

Ore 22,00 Pizzeria Bacettio-Bad Boys

Over 40 : ore 21,00 Rea Car-Alta street

Per il girone Young la gara Longobarda-Scarsanel del 5 giugno viene recuperata mercoledi 12 con inizio ore 19,00.