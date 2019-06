V Memorial Boni, a Rea Car e Fuori di Quota le semifinali degli Over 40

Sarzana - Esauriti gli ottavi del girone “classico” del Memorial Emanuele Boni in svolgimento sul sintetico “Ravecca”di Nave ci sono le semifinali del raggruppamento riservato agli over 40, dove si registrava la netta vittoria dei Rea Car sul Calcio Nave e quella di misura dei Fuori Quota contro La Colomba Pizzeria Origine.



Girone Over 40 :



Rea Car. Calcio Nave 6-1

Rea Car : Amorfini, Piva, Canese,Costa, Rossi, Paoli, Paita, Godani,Righetti, Volta. All. Bacchini

Calcio Nave :Calcina, Lombardo L.,Cuomo,Conti, Schiffini, Lombardo M. Arcoraci,Stoppelli. All. Bertonati

Marcatori :Piva(2), Perrone(2),Paoli, Righetti,Schiffini



Fuori di Quota-La Colomba Pizz.Origine 3-2

Fuori di Quota : Giacomelli, Capetta, Tonelli, Grassi, Giovanelli, Giordano, Branchetti, Toso

La Colomba : Didonato, Ricci, Delogu, Nana, Vanello, Bonassi, Pallini, Neri, Bedini

Marcatori : Tonelli, Giovanelli, Capetta, Bedini, Neri

La prossima settimana l’intenso calendario della kermesse sotto le luci sarà ancora dedicata alla fase finale del Memorial Emanuele Boni con le semifinali dello Young e i quarti del girone misto, si inizia lunedi 24 con il seguente programma:



Girone Young ore 20,°° Gelateria Alice-Leicesta

alle ore 21,°° per i quarti del “classico” Delizie del MareGMB-C.I. Sarzana a seguire ancora una semifinale riservata ai giovani con: Boca Juniors-Fenomeni.



Martedi 25 in campo due scontri di altissimo livello per i quarti del Boni(misto) alle ore 21 Rudi Musetti Infissi- Gelateria Alice a seguire i detentori del torneo Norcioneria Armando opposti al temibile Bagno Brigantino, per mercoledi 26 Pizzeria Bacetto-I Robosi chiudono i quarti di finale, infine giovedi 27 ultima semifinale del girone Over 40 con il match Norcineria Armando-Scarsi ma Belli(ore 21,°°).