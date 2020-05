Trionfo spezzino della prima edizione del “Best Skill Game”

La Spezia- E’ stato un trionfo spezzino nella prima edizione del “Best Skill Game”, l’importante evento virtuale creato da un gruppo allenatori italiani, tra cui lo spezzino Jacopo Foschi, tecnico in forza nel settore giovanile della Tarros Sarzanese, e stranieri, riservato alle annate dal 2005 al 2014. La competizione internazionale, che ha visto concorrere oltre 300 calciatori di scuole calcio da tutto il mondo, consisteva nel ripetere fedelmente i video delle skill molte delle quali realizzate da mister Andrea Biffi, ex tecnico del Milan oggi al Monza, mister Roberto Benesperi, ex tecnico dell’Empoli ora alla Rb Academy, e mister Julio Gutierez, ex calciatore dell’Udinese Calcio. A salire sul gradino del podio sono stati i calciatori spezzini Cristian Carbone ( categoria Under 10 ), Giulio D’Antonio ( categoria Under 10), Alessio Spadoni ( categoria Under 15 ) e Alessio Toracca ( categoria Under 15 ).