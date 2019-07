Trecentodieci Cup, trionfa la Ligure Traslochi

La Spezia - Va in archivio l'edizione 2019 della Trecentodieci Cup, torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino e disputato sui terrei in sintetico del Centro Sportivo La Pianta. L'attesa finale va alla Ligure Traslochi che grazie alle doppiette di Gambino e Garofano, oltre alla singola di Angelotti, batte 6-4 l'Omeca, alla quale non bastano le reti di bomber Del Bene, autore di una doppietta, Bravi e Forma. Le triplette messe a segno da Cacae e Striano, oltre alle singole di Oliva, Salconi e Vinci, regalano la vittoria al Palasprint ForMe che nell'attesa finale della Try Again, ovvero la coppa delle formazioni eliminate dalla Trecedentodieci Cup. Batte 9-4 la Gold Gym. La classifica dei migliori marcatori va a Del Bene Antonio dell'Omeca autore di ben 19 reti, seguito da Ghita Flortian Daniel della Plante Win 365 Ceparana con 14 reti e Vita Michele del Caffè dei Poeti con 13 reti.







Finale Trecentodieci Cup

La Ligure Traslochi – Omeca 6-4 ( Gambino (2), Angelotti, Garofano (2); Del Bene (2), Bravi, Formaz)

Finale Try Again

Palasprint ForMe – Gold Gym 9-4 ( Cacace (3), Oliva, Salconi, Striano (3), Vinci; Brizzi (2), Lara Rodriguez (2), Strà )