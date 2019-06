Trecentodieci Cup, terminata la prima fase

La Spezia - Con le partite disputate nei giorni scorsi, si chiude ufficialmente la prima fase della Trecentodieci Cup di calcio a 5 organizzata da Campionato Spezzino. Nel girone A, centrano la qualificazione le formazioni della Ligure Traslocchi, da tutti considerata la vera favorita di questa edizione, e del Mondo Pizza rispettivamente trascinate dalle reti di Angelotti e Gravina, entrambi a segno con una tripletta. Nel Girone B, le doppiette di Del Bene e Bravi trascinato l'Omeca al primo posto, mentre un superbo Pietrobono, autore di un poker di reti, porta alla qualificazione il Pulcinella Team. Nel Girone C, il girone più equilibrato del torneo, centrano la qualificazione le formazioni del Terzo tempo e della Fulgor, mentre nel Girone C centrano l'accesso ai quarti di finale le formazioni degli Sbullonati e della Planet Wind 365 Ceparana. Di seguito i risultati e la composizione della fase finale.



Girone A, risultati 3° giornata

Mondo Pizza – Gold Gym 4-2 ( Bonadies, Gravina (3); Lara Rodriguez, Triggiani )

La Ligure Traslochi – Virtus Fre 6-3 ( Vaiano (2), Angelotti (3), Morina; Ferrari )

Classifica finale: La Ligure Traslochi 9; Mondo Pizza 6; Virtus Fre 3; Gold Gym 0.



Girone B, risultati 3° giornata

Bar Ravenna – Pulcinella Team 4-5 ( Benetti, Panella, Taouil (2); Pietrobono (4), Bernardini )

Omeca – Palasprint For Me 4-4 ( Del Bene (2), Bravi (2); Scarpato (2), Oliva, Calandrino )

Classifica: Omeca 7; Pulcinella Team 6; Bar Ravenna 3; Palasprint For Me 1.



Girone C, risultati 3° giornata

Terzo Tempo – NVG Fezzano 2-1 ( Yauheni (2), Carmè )

Sitep Italia – Fulgor 3-6 ( Senese, Stifani (2); Pugliese (3), Bartoli (3) )

Classifica: Terzo Tempo, Fulgor, Sitep Italia 6; NVG Fezzano 0.



Girone D, risultati 3° giornata

Sbullonati – Caffè dei Poeti 10-5

Planet Win 365 Ceparana – Ecuador 4-3

Classifica: Sbullonati, Planet Win 365 Ceparana 7; Ecuador, Caffè dei Poeti 1.



Trecentodieci Cup, quarti di finale: La Ligure Traslochi – Pulcinella Team; Terzo tempo – Planet win 365 Ceparana; Mondo Pizza – Omeca; Fulgor – Sbullonati.

Trecentodieci Cup, quarti di finale Try Again: Virtus Fre – Palasprint For Me; Sitep Italia – Caffè dei Poeti; Gold Gym – Bar Ravenna; NVG Fezzano – Ecuador.