Trecentodieci Cup, la finale sarà Omeca – La Ligure Traslochi

Il Palasprint ForMe e la Gold Gym, invece, si contenderanno la Try Again 2019.

La Spezia - A contendersi l'edizione 2019 della Trecentodieci Cup, torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino del Patron Franco Atzei, saranno le formazioni della Ligure Traslochi e dell'Omeca che rispettivamente hanno eliminato le formazioni del Terzo Tempo e degli Sbullonati. In evidenza Del Bene Antonio dell'Omeca autore di ben cinque reti che gli valgono la palma di miglior realizzatore di giornata. L'edizione 2019 della Try Again, ovvero le formazioni che sono state eliminate dalla competizione Trecentodieci Cup, vedrà in finale le compagini del Palasprint ForMe e della Gold Gym, che hanno eliminato le formazioni del Caffè dei Poeti e del Fezzano.





Trecentodieci Cup, risultati partite di semifinale

La Ligure Traslochi – Terzo Tempo 8-1 ( Gambino (2), Vaiano, Angelotti, Battolla (2), De Biasi, Garofano; Maccarone )

Omeca – Sbullonati 7-5 ( Del Bene (5), Salvetti (2): El Bahia (4), Bellettini )



Try Again, risultati partite di semifinale

Palasprint ForMe – Caffè dei Poeti 5-4 ( Striano (4), Vinci; Vita (2), Maisano (2) )

Gold Gym – NVG Fezzano 10-9 ( Lara, Strà, Brizzi; Carmè. Gerardi (2), Brigida )