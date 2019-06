Trecentodieci Cup, il punto sulla seconda giornata

La Spezia - Nei giorni scorsi ha preso il via la competizione di calcio a 7 “Trecentodieci Cup” organizzata da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia di Franco Atzei, che si disputa sui terreni in sintetico del centro sportivo La Pianta 310 della Spezia. Al via sedici formazioni che sono state suddivise in quattro giorni da quattro squadre. Nel girone A, la quotata formazione della Ligure Traslochi centra la seconda vittoria consecutiva grazie alla alla coppia gol formata da Vaiano – Morina, entrambi a segno con una doppietta nel definitivo 7-5 contro la Gold Gym. Nel Girone B, un super Del Bene trascina alla vittoria l'Omeca, mentre il Pulcinella team batte 3-1 il Palasprint ForMe. Nel Girone C, seconda vittoria consecutiva per la Sitep Italia che batte di misura il Fezzano grazie alle reti di De Maio e Stifani. Nel Girone D, l'atteso big match tra gli Sbullonati e la Planet Wind 365 Ceparana termina con un pirotecnico pareggio dove si mette in evidenza Ghita autore di una pregevole tripletta. Di seguito i risultati e le classifiche:



Girone A

Prima giornata: Gold Gym – Virtus Fre 3-4 ( Cantoni (3); Duce ); La Ligure Traslochi – Mondo Pizza 11-2 ( Vaccarezza (4), Vaiano (2), Battolla (2), Morina (3); Bonadies, Costignola )

Seconda giornata: Virtus Fre – Mondo Pizza 4-7 ( Cantoni 3), Ferrari; Ramacca ); Gold Gym – La Ligure Traslochi 5-7 ( Lara, Cozzani (3), Guano; Pistidda, Morina (2), Grella, Vaiano (2), Rigliari )

Classifica: La Ligure Traslochi 6; Mondo Pizza, Virtus Fre 3; Gold Gym 0.



Girone B

Prima giornata: Omeca – Pulcinella Team 6-2 ( Tusi, Del Pistoia, Carta, Del Bene (3); Marino (2) ); Palasprint ForMe – Bar Ravenna 5-7 ( Cacace, Scarpato (2), Striano (2); Benedetti (3), Delcemascolo, Fantolini, Panella, Bernardini )

Seconda giornata: Bar Ravenna – Omeca 7-10 ( Benedetti (5), Fantolini (2); Salvetti (4), Del Bene (5), Tusi ); Pulcinella Team – Palasprint ForMe 3-1 ( Bernardini, Russo, Cornigliano; Cacace )

Classifica: Omeca, Pulcinella Team 6; Bar Ravenna 3; Plasprint ForMe 0.



Girone C

Prima giornata: NVG Fezzano – Fulgor 0-1 ( Pugliese ); Sitep Italia – Terzo Tempo 4-3 ( Francini (2), Senese, Carrera; Carozzo, Incarnato, Maccarone )

Seconda giornata: Fulgor – Terzo Tempo3-5 ( Bugliani, Pugliese, Spinetti; Carosi, Incarnato, Maccarone, Montefiori, Muracchioli ); NVG Fezzano – Sitep Italia 1-2 ( Carmè; De Maio, Stifani )

Classifica: Sitep Italia 6; Terzo Tempo, Fulgor 3; NVG Fezzano 0.



Girone D

Prima giornata: Caffè dei Poeti – Planet Win 365 Ceparana 3-5 ( Vita (2), Centi; Ghita (4), Congiu ); Ecuador – Sbullonati 9-11 ( Chalan, Escobar Castillo (4), Gongora (3), Rizzo; Belettini, El Bahia (2), Torracca (6), D'Ippolito, Vaselli )

Seconda giornata: Ecuador - Caffè dei Poeti 6-6 ( Gongora (5), Navarrete; Bedini (2), Vita (3), Orlando ); Sbullonati – Planet Win 365 Ceparana 4-4 ( Dell'Ovo (2), Vaselli (2); Ghita (3), Borri )

Classifica: Sbullonati, Planet Win 365 Ceparana 4; Ecuador, Caffè dei Poetgi 1.



Classifica generale dei migliori marcatori: Del Bene ( Omeca ) 10 reti; Benetti ( Bar Ravenna ) 9 reti; Gongora ( Ecuador ) 8 reti; Ghita ( Planet Win 365 Ceparana ) 7 reti; Cantoni ( Virtus Fre ), Torracca ( Sbullonati ) 6 reti.