Training Cup 2019, la finale sarà tra il Tutto Gelato Fossitermi e La Ligure Traslochi

La Spezia - Si avvia alla conclusione dell'edizione 2019 della Training Cup, torneo di calcio a sette organizzato al Centro Sportiva La Pianta 310. A contendersi il trofeo saranno le formazioni del Tutto gelato Fossitermi e la quotata formazione della Ligure Traslochi, che rispettivamente hanno battuto in semifinale le formazioni della New Team e della Pizzeria Masaniello. La finale della fase Try Again, invece, vedrà di fronte le formazioni del terzo Tempo e dell'Agenzia Marittima. Di seguito i tabellini



Semifinale Training Cup : Tutto Gelato Fossitermi – New Team 6-5 (Battolla, Nieri (3), Tonelli (2), Serghini, Pellegrini, El Caidi K.); La Ligure Traslochi – Pizzeria Masaniello 5-4 ( Grella (2), Angelotti, Garofano, Vaccarezza; Simonini (2), Giacopello, Falcone )



Semifinale try Again: B.M Canaletto – Terzo Tempo 0-6 ( A tavolino ); Agenzia Marittima – Palasprint ForMer 6-0 ( A tavolino )