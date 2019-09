Training Cup 2019, il punto sulla seconda giornata

La Spezia - Entra sempre più nel vivo il torneo “Training Cup 2019” di calcio a sette, torneo organizzato da Campionato Spezzino sotto l'attenta regia dell'instancabile Franco Atzei., giunto alla sua seconda giornata. Nel Girone A, vola al comando la formazione del Tutto Gelato Fossitermi che grazie ai gol realizzati da Nieri, autore di ben cinque reti, Bertagna, a segno con una tripletta, Callegari e Bonadies batte 10-4 il Ria Real, quest'ultima a segno con la doppietta di Genova e la singola di Rizzo. Continua il momento poco esaltante della formazione dell'Avanti Tutta Triacca Trasporti che non va oltre il 4-4 contro la formazione dell'Omeca. Nel Girone B, continua il duello tra le formazioni della New Team e del Caran FC, che rispettivamente battono le formazioni del Palasprint forMe e Fulgor Fc dove in evidenza si mettono i bomber Vareschi e Serghini. Nel Girone C, la Im.Co Taverna del Metallo centra la seconda vittoria consecutiva contro la Borgata Marinata Canaletto, dove spicca la prestazione offerta dalla coppia Bruccini-Albeghini, mentre festeggia la prima vittoria stagionale la formazione del Carpe Diem che ha la meglio della Colomba con le reti realizzate da Aknouch, Lo Bue e Vanoli. Nel Girone D, le doppiette di Formicola, Falcone e Giacopello regalano la seconda vittoria consecutiva della Pizzeria Masaniello che batte 6-4 la Gold Piangina Gym, quest'ultima a segno con Rege Cambrin, Arena e Bonati. Chiude il Girone E dove in testa troviamo la quotata formazione della Ligure Traslochi che vince a tavolino la partita contro la formazione della Macelleria Gastronomia Pescetto, mentre la Pizzeria Pulcinella Sbullotati batte 10-8 l'Agenzia Maritima Mattera, a cui con bastano le sei reti di Ghita, con le reti di Torracca (2), Rossi (4), Baratta e Bellettini (2). Di seguito i risultati e la classifica aggiornata alla seconda giornata.



Girone A, risultati 2a giornata

Avanti Tutta Triacca Trasporti – Omeca 4-4 ( Giovannelli, Palamara, Mazzantini; Fiorini, Forma, Stefanini, Tusi )

Tutto Gelato Fossitermi – Ria Real 10-4 (Nieri (5), Bertagna (3), Callegari, Bonadies; Genova (2), Rizzo )

Classifica: Tutto Gelato Fossitermi 6; Omeca 4; Avanti Tutta Triacca Trasporti 1; Ria Real 0.

Girone B, risultati 2a giornata

Caran F.C – Fulgor F.C 12-1 ( Vareschi (5), Casalini (4), Pucci, Conti; Bartoli )

Palasprint ForMe – New Team 3-12 ( Berretti (3); Torriti (2), El Caidi K. (2), Serghini (4), El Caidi H. )

Classifica: New Team, Caran FC 6; Palasprint, Fulgor FC 0.

Girone C, risultati 2a giornata

B.M Canaletto – Im.Co Taverna del Metallo 1-6 ( Albeghini ( 2) , Bruccini (4 ) )

Carpe Diem – La Colomba 3-2 ( Aknouch, Lo Bue, Vanoli; Dadà (2) ).

Classifica: Im.Co Taverna del Metallo 6; Carpe Diem 4; B.M Canaletto 1; La Colomba 0.

Girone D, risultati 2a giornata

Gold Piangina Gym – Pizzeria Masaniello 4-6 ( Rega Cambrin, Arena, Bonati; Falcone (2), Giacopello (2), Formicola (2) )

Terzo Tempo – Sitep Italia 3-4 ( Zampolini (2), Maccarone; Senese (2), Perri, Stifani )

Classifica: Pizzeria Masaniello 6; Terzo Tempo 3; Sitep Italia 2; Gold Piangina Gym 0.

Girone E, risultai 2a giornata

La Ligure Traslochi – Macelleria Gastronomi Pescetto 6-0 ( A tavolino )

Pizzeria Pulcinella Sbullonati – Agenzia Maritima Mattera 10-8 ( Torracca (2), Rossi (5), Baratta, Bellettini (2); Ghita (6), Scattina (2) )

Classifica: La Ligure Traslochi 6; Pizzeria Pulcinella Sbullonati, Agenzia Maritina Mattera 3; Macelleria Gastronomia Pescetto -1