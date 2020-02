Torneo di Veppo, ufficializzate le date

Veppo ( SP ) - Anche in questa stagione saranno dodici giorni intensi di sport e di divertimento all'insegna dei sani valori e delle emozioni che solo il calcio giovanile sa regalare. Ritorna a Veppo, piccola frazione del comune di Rocchetta Vara, il tradizionale torneo giovanile organizzato dal Gruppo Sportivo Veppo, giunto alla sua 22esima edizione, che vedrà tantissimi talenti in erba “sfidarsi” per ambire al grandino più alto del podio. Il torneo si svolgerà sul terreno in erba dell'impianto del piccolo e suggestivo paese dell'Alta Valdivara e vedrà come unico grande scopo la beneficenza a favore del reparto di ematologia dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. La manifestazione, che lo scorso anno ha visto dare il calcio d'inizio dal centrocampista della Roma e della Nazionale Maggiore Nicolò Zaniolo, prenderà in via lunedì 13 luglio con il torneo dedicato alla categoria dei 2007, mentre nella serata di lunedì 20 luglio scenderanno in campo i bambini dei 2011, che in una serata si giocheranno il gradino più alto del podio.