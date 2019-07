Torneo di Veppo, terminati i gironi di qualificazione

La Spezia- Vanno agli archivi le partite di qualificazione del ventunesimo “Torneo di Veppo”, l'importante kemresse di calcio giovanile riservato alle categorie dei 2006 e 2007 e organizzata dalla società ASD Veppo sotto l'attenta regia dell'instancabile Walter Lunghi. Nel Girone A, accedono alla semifinale le formazioni del Brugnato, che ha chiuso le qualificazioni con tre vittorie su tre incontri, e il Sarzana, mentre nel girone B il Veppo primeggia davanti al Follo Sia. Di seguito tutti i risultati e gli accoppiamenti delle partite di semifinale, in programma nella serata di mercoledì 24 luglio sempre presso il bellissimo centro sportivo di Veppo.







Girone A

Risultati prima giornata: Pieve – Sarzana 2-4( Agro (2), Dumani, Bernabè (2), Caprino ); Brugnato – Portovenere 4-0 ( Perrone (3), Bernardi ).

Risultati seconda giornata: Brugnato – Pieve 13-1 ( Perrone (6), Varsi, Poltronieri, Bernardi, Lagoarsino, Giammona (2), Calloni, Sani ; Bologna ); Portovenere – Sarzana 4-6 ( Cecchinelli (2), Mainardi (2); Caprino (2), Benabbi, Dumani, Losso )

Risultati terza giornata: Portovenere – Pieve 3-1 ( Menacito, Meoni, Borione; Tesone ); Sarzana – Brugnato 4-2 ( Bertoncini, Amato (2), Bernabè; Giammona (2), Perrone (3), Poltronieri, Sani, Bernardi )

Classifica finale: Brugnato 9; Sarzana 6;Portovenere 3; Pieve 0.

Le rose

Brugnato: Arpe, Calloni, Sanguinetti, Giammona, Sani, Lagomarsino, Martini Donati, Poltronieri, Perrone, Bernardi. All: Perrone – Calloni

Portovenere: Comiran, Vezzi, Simoni, Bartoli, Mainardi, Vergai, Menacho, Bortone, Elmazi, Cecchinelli, Milazzo, Meoni. All. Valtancoli

Pieve: Balitrio, Corrado M., Corrado S., Menini, Agrò, Scarpellini, Tesone, Tortorella, Banti, Ferrantini, Varsi. All.Corrado

Sarzana: Amato, Pellegrini, Losso, Felici, Bertoncini, Cogliolo, Dumani, Bernabbè, Piras, Caprino, Casoni. All.Ruggeri



Girone B

Risultati prima giornata: Piana Battolla – Follo Sia 1-15 ( Mastrini; Garibotto (5), Mannini (4), Conti, Ostili, Di Salvo, Lagomarsini (2), Martera.); Zignago – Veppo 1-6 ( Cristodaro; De Simoni (2), Tognoni, Monteverde (2), Vannucci.).

Risultati seconda giornata: Zignano – Veppo 3-5 ( Cristodaro (2), Carbone; Mannini (3), Ostili, Garibotto ); Veppo – Piana Battolla 21-1 ( Monteverde (6), Di Martino (5), Tognoni (2), Vannucci, Piazza, De Simone, Fahamedul (3), Plaia, Attuoni; Rovani )

Risultati terza giornata. Zignago – Piana Battolla 5-4 ( Carbone, Venturini (2), Silvano, Menghini; Mastrini (2), Ferrari, Dolesi ).

Classifica finale: Veppo 9; Follo Sia 6; Zignago 3; Piana Battolla 0.

Le rose

Piana Battolla: Zangani, Grumazescu, Rovani E., Ronchetti, Rovai M., Dolesi, Cappelletti, Carli, Mastrini, Ferrari. All. Terrbile.

Follo Sia: Cavazzoni, Conti, Martinelli, Mannini, Garibotto, Ostili, Lagomarsini, Di Salvo, Martera. All. Di Salvo.

Zignago: Agolli, Venturini, Cargiolli, Scopsi, Soldati, Carbone, Cristodaro, Silvano, Franchetti, Menghini. All. Soldati

Veppo:Plaia, Attuoni, Piazza, Monteverde, Foce, Plaia, Di Martino, Tognoni, Vannuccu, Fahamedul, De Simone. All. Ricciardi



Accoppiamenti semifinali, partite in programma mercoledì 24 luglio

Ore 20:30 Brugnato – Follo Sia

Ore 21:30 Veppo - Sarzana