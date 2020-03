Torneo di Veppo, sorteggiati i giorni della ventiduesima edizione

Rocchetta Vara - Si è svolto nei giorni scorsi il sorteggio dei due gironi della ventiduesima edizione del Torneo di Veppo che si terrà dal 13 al 25 luglio 2020, presso il bellissimo centro sportivo del piccolo e suggestivo paese dell'Alta Valdivara e vedrà come unico grande scopo la beneficenza a favore del reparto di ematologia dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova. Saranno otto le squadre al via del Torneo riservato in questa stagione alle formazioni delle annate dei 2007 e 2008. Nel Girone A sono state inserite le formazioni del Veppo, Ceparana, Pignone e Pontremolese, mentre nel Girone B figurano le formazioni del Brugnato, Zignago, Atletico Piana Battolla e Marola. Sarà la compagine di casa a inaugurare la ventiduesima edizione contro Ceparana, match in programma lunedì 13 luglio 2020 alle ore 20:30. Di seguito il calendario dei due gironi.







Girone A: Veppo, Ceparana, Pignone, Pontremolese

1a giornata, lunedì 13 luglio 2020

Ore 20:30 Veppo – Ceparana; ore 21:30 Pignone -Zignago

2a giornata, mercoledì 14 2020

Ore 20:30 Pontremoli – Ceparana; ore 21;30 Pignone - Veppo

3a giornata, venerdì 17 luglio 2020

Ore 20:30 Pignone – Ceparana, ore 21:30 Veppo - Pontremolese



Girone B: Zignago, Brugnato, Atletico Piana Battolla, Marola

1a giornata, martedì 14 luglio 2020

Ore 20:30 Zignago – Brugnato; ore 21:30 Atletico Piana Battolla – Marola

2a giornata, giovedì 16 luglio 2020

Ore 20:30 Zignago – Marola; ore 21:30 Atletico Piana Battolla – Brugnato

3a giornata, sabato 18 luglio 2020

Ore 20:30 Atletico Piana Battolla – Zignago; ore 21:30 Marola – Brugnato



Semifinale Girone Oro, in programma martedì 21 luglio 2020

Semifinale Girone Argento, in programma mercoledì 22 luglio 2020

Finale Girone Argento, venerdì 24 luglio 2020

Finale Girone Oro, sabato 25 luglio 2020