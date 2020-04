Torneo di Veppo, si resta in attesa dei prossimi decreti

Rocchetta Vara ( SP ) - L'organizzazione del Torneo di Veppo, l'importante kermesse di calcio giovanile che ogni anno richiama numerose persone nel piccolo e accogliente paese dell'Alta Valdivara, ha reso noto che al momento il torneo non è da ritenersi sospeso ma che si resta in attesa dei prossimi decreti, nella speranza di poter disputare la ventiduesima edizione.



“Siamo in attesa delle nuove disposizioni del prossimo decreto per saper se potremmo svolgere il torneo. Se ci fosse la possibilità di poter scendere in campo nel mese di Luglio, sicuramente l'organizzazione metterà a disposizione tutte le proprie forze e risorse per attenersi alle norme igieniche sanitarie che saranno elencate nel decreto. Pur capendo il momento molto difficile, e consapevoli che la salute viene prima di ogni altra cosa, noi restiamo comunque fiduciosi e continuiamo a lavorare all'organizzazione del torneo, che potrebbe essere un momento di svago e divertimento per tutti i bambini che in questo difficile momento stanno patendo più di tutti queste giuste restrizioni imposte dagli organi competenti”. Queste le parole di Walter Lunghi, organizzatore del torneo giovanile di Veppo.