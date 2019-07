Torneo di Veppo, il punto dopo la prima giornata

La Spezia E' stato Nicolò Zaniolo, forte centrocampista della Roma, della nazionale maggiore e della nazionale Under 21 italiana, ha dare il calcio d'inizio della ventunesima edizione del Torneo di Veppo, l'importante kermesse di calcio giovanile riservate alle categorie dei 2006 e 2007 organizzata sotto l'attenta regia dell'instancabile Lunghi Walter.



Il punto della prima giornata -Nel Girone A, iniziano nei migliore dei modi le formazioni del Sarzana e del Brugnato, che rispettivamente hanno la meglio sul Pieve e Portovenere. La compagine di Sarzana batte 4-2 il Pieve di mister Corrado, quest'ultima a segno con la doppietta di Agrò, grazie alla doppietta di uno scatenato Bernabè e alle singole di Dumani e Caprino. La prestazione maiuscola di uno strepitoso Perrone, autore di una pregevole tripletta, e la singola di Bernardi regalano i primi tre punti al Brugnato dei mister Perrone e Calloni.



Pieve – Sarzana 2-4

Marcatori: Agro (2), Dumani, Bernabè (2), Caprino

Pieve: Balitrio, Corrado M., Corrado S., Menini, Agrò, Scarpellini, Tesone, Tortorella, Banti, Ferrantini, Varsi. All.Corrado

Sarzana: Amato, Pellegrini, Losso, Felici, Bertoncini, Cogliolo, Dumani, Bernabbè, Piras, Caprino, Casoni. All.

Arbitro: Sanguinetti

Migliore in campo: Corrado S.



Brugnato – Portovenere 4-0

Marcatori:Perrone (3), Bernardi

Brugnato: Arpe, Calloni, Sanguinetti, Giammona, Sani, Lagomarsino, Martini Donati, Poltronieri, Perrone, Bernardi. All: Perrone – Calloni

Portovenere: Comiran, Vezzi, Simoni, Bartoli, Mainardi, Vergai, Menacho, Bortone, Elmazi, Cecchinelli, Milazzo, Meoni. All. Valtancoli

Arbitro: Sanguinetti

Migliore in campo: Perrone



Classifica: Brugnato, Sarzana 3; Pieve e Portovenere 0.





Il punto di giornata- La prima giornata del Girone B sorride alle formazioni del Follo Sia e del Veppo che rispettivamente hanno la meglio del Piana Battolla e dello Zignago. I ragazzi di mister Di Salvo hanno vita facile sui “cugini” di mister Terribile grazie alle reti di Garibotto (5), Mannini (4), Conti, Ostili, Di Salvo, Lagormasini (2) e Martera, mentre per il Piana Battolla la rete della bandiera la firma Mastrini. Trascinato dalle doppiette di De Simoni e Monteverde, oltre alle singole di Tognoni e Vannucci, il Veppo di mister Ricciardi ne rifila sei allo Zignano, quest'ultimo a segno con il giovane Cristodaro, di mister Soldati.



Piana Battolla – Follo Sia 1-15

Reti: Mastrini; Garibotto (5), Mannini (4), Conti, Ostili, Di Salvo, Lagomarsini (2), Martera.

Piana Battolla: Zangani, Grumazescu, Rovani E., Ronchetti, Rovai M., Dolesi, Cappelletti, Carli, Mastrini, Ferrari. All. Terrbile.

Follo Sia: Cavazzoni, Conti, Martinelli, Mannini, Garibotto, Ostili, Lagomarsini, Di Salvo, Martera. All. Di Salvo.

Arbitro: Sanguinetti.

Migliore in campo: Mannini ( Follo Sia )



Zignago – Veppo 1-6

Reti: Cristodaro; De Simoni (2), Tognoni, Monteverde (2), Vannucci.

Zignago: Agolli, Venturini, Cargiolli, Scopsi, Soldati, Carbone, Cristodaro, Silvano, Franchetti, Menghini. All. Soldati

Veppo:Plaia, Attuoni, Piazza, Monteverde, Foce, Plaia, Di Martino, Tognoni, Vannuccu, Fahamedul, De Simone. All. Ricciardi

Arbitro: Sanguinetti

Migliore in campo:Tognoni ( Veppo )



Classifica: Follo Sia, Veppo 3; Zignago e Piana Battolla.



Il programma di questa sera - Questa sera scendono in campo le formazioni del Girone B. Questo il programma: Ore 20:30 Zignago – Follo Sia; Ore 21:30 Veppo – Piana Battolla.