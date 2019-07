Torneo di Veppo, il Portovenere conquistata quello riservato ai 2008

Rocchetta Vara - Con le partite disputate nella serata di ieri sera, si chiude il torneo di Veppo riservato alla categoria dei 2008. Davanti ad una buona cornice di pubblico la quotata formazione del Portovenere di mister Busiello e Climi batte nettamente il Castiglione di mister Cododognotto e, cosi, scrive il proprio nome nell'albo d'oro dell'importante torneo organizzato dalla società del Veppo. Di seguito i risultati e le rose delle formazione che sono scese in campo nella serata di ieri sera



Veppo – Bolano/Cavanella 5-0

Beverino – Ceparana 1-1 (8-9 d.c.r )

Bolana/Cavanella – Castiglione 1-7

Beverino – Portovenere 0-4

Veppo – Castioglione 0-2

Ceparana – Portovenere 0-5

Finale 5° e 6° posto Bolano/Cavanella – Beverino 2-4

Finale 3° e 4° posto: Veppo – Ceparana 5-0

Finale1° e 2° posto: Portovenere – Castiglione 5-0



Beverino: Semeraro, Armstrong, Bertoli, Fornari, Vernazzani, Coppa. Teodini, Pagani, Giglioli, Subasci. All. Beniamino E.

Veppo: Fazzini, Rapallini, Savignali, Barbanti, Massollo, Neri, Serra, Mirtyo, Xeka.

Bolano/Cavanella: Murchio, Mercanti, Leporati, Mancuso, Ferrari, Ruggeri, Dambrosio, Ciappesi, Guarini. All. Guarini

Castiglione: Tomaino, Ceccolini,Benfatto, Mata, Bastogi, Fanti, Moggia D., Moggia M., Rosati, Sondrio. All. Codognotto

Ceparana:Maiorana, Valeriani, spiga, Bononi, Parentini, Roncati, Bernabo, Milone, Pannullo. All. Bechè S. - Ricci M.

Portovenere: Busiello, Bruni, Ravecca, Di Sacco, Bencaster, Cambrini, Bendinelli, climi, Pellegrini, Insignito. All. Busiello - Ricci