Torneo di Veppo, il Follo Sia ed il Veppo accedono alla finalissima

Rocchetta Vara ( SP ) - La finale della ventunesima edizione del Torneo di Veppo, l'importante manifestazione di calcio a sette riservata alla categoria dei 2006 e 2007 e patrocinata dal Comune di Rocchetta Vara, sarà tra le formazioni del Follo Sia di mister Di Salvo ed il Veppo di mister Ricciardi, che rispettivamente hanno battuto le formazioni del Brugnato e del Sarzana. Il punto delle partite di semifinale- Le reti di Martinelli, Mannini e Garibotto trascinano alla vittoria il Follo Sia di mister Di Salvo che batte 3-2 il Brugnato di mister Perrone – Caloni, quest'ultimo a segno con Perrone e Giammona. Netta è la vittoria del quotato Veppo di mister Ricciardi che accende alla finale grazie alla vittoria conquistata contro il Sarzana. Per il Veppo a segno Di Martino, Monteverde, entrambi a segno con una doppietta, Fahamedul, De Simoni e Plaia, mentre per il Sarzana a segno ci vanno Felici e Amato per il definitivo, quanto pirotecnico, 7-2. Le finali sono in programma nella serata di sabato 27 luglio: ore 20:30 Brugnato – Sarzana; ore 21;30 Veppo – Follo Sia.





Brugnato – Follo Sia 2-3 ( Perrone, Giammona; Martinelli, Mannini, Garibotto )

Brugnato: Arpe, Calloni, Sanguientti, Giammona, Sani, Lagomarsino, Poltronieri, Perrone, Bernardi, Cocconi. All. Perrone – Caloni

Follo Sia: Cavazzoni, Conti, Martinelli, Bergitto, Mannini, Garibotto, Ostili, Lagomarsini, Di Salvo, Martera. All. Di Salvo

Arbitro: Sanguinetti





Veppo – Sarzana 7-2 (Di Martino (2), Monteverde (2), Fahamedul, De Simoni, Plaia; Felici, Amato )

Veppo: Plaia F., Attuoni, Piazza, Monteverde, Noce, Plaia M., Di Matino, Tognoni, Vannucci, Fahamedul, De Simone. All. Ricciardi

Sarzana: Pellegrini, Casoni, Losso, Cogliolo, Piras, Dumani, Bernabè, Caprino, Bertoncini, Felici, Amato. All. Ruggeri

Arbitro: Sanguinetti