Torneo di Veppo 2010, trionfa il Marinasco di Secondini

La Spezia - Va al Marinasco di mister Secondini Enrico l'edizione 2016 del torneo di Veppo, l'importante manifestazione riservata ai piccoli calciatori nati nel 2010 e organizzata dalla società sportiva del Veppo sotto l'attenta regia di Walter Lunghi. Davanti ad una buona cornice di pubblico i piccoli 2010 del Marinasco chiudono davanti al Brugnato, Follo, Ceparana, Portovenere e Ameglia. Di seguito i risultati e le rose:



Follo – Ameglia 2-1

Ceparana – Brugnato 1-2

Ameglia – Marinasco 0-5

Ceparana – Portovenere 4-4 ( 3-2 d.c.r )

Follo – Marinasco 1-4

Finale 5° e 6° posto Ameglia – Portovenere 1-2

Finale 3° e 4° posto Follo – Ceparana 3-1

Finale 1° e 2° posto Marinasco – Brugnato 5-0





Follo: Bonati, Dentice, Bertolini, Liguori, Alberti, Ciampi, Brizzi, Ginesi, Errara, En Nachiri, Valerio, Giannini. All. Garbini C. - Brizzi N.

Ceparana: Neri, Gilli, Torturro, Pagliari, Panada, Ricci, Germeni, Passeri, Tomai, Prengia. All.Valeri C.

Amegia: Mercurio, Vatteroni, Cabani, Romeo, Hornet, Ducati, Ene, Galloro, Paita, Battistini. All. Alpinoli I.

Portovenere: Conte, Manco, Baudi, Dal Forno, Ballerini, Zappelli, Ferrara, Gavazzoni, Foce. All. Farnocchia F.

Marinasco: Rollandi, Se Simone, D'Onofrio, Pisani, El Hasnaoui, Balsano, Squattrito, Aquilani, Danubio. All. Secondini E.

Brugnato: Maccariello, Cerrutti, Pita, Palmerini, Lusardi, Volpi, Signanini, Affiane, Rebecchi. All. Lusardi – Volpi