Torneo delle Regioni, si qualificano gli Allievi, Giovanissimi e la femminile

La Liguria piazza tre formazioni su quattro ai Quarti di Finale.

La Spezia - Conclusa la fase ad eliminazione, e possiamo dire con orgoglio che il “bottino” della Liguria è più che positivo. Infatti, hanno centrato la qualificazione le rappresentative degli Allievi, Giovanissimi e la Femminile, mentre deve abbondare la competizione la formazione della Juniores. Nel torneo degli Allievi, oltre alla Liguria avanti anche Veneto, Toscana, Trento, Molise, Marche, Bolzano e Lazio, mentre nel torneo riservato alla categoria dei Giovanissimi passano come prime la Sicilia, Toscana, Liguria, Puglia, Lazio e Lombardia, mentre l'Umbria e Abruzzo come migliori seconde. Nel torneo Juniores, detto della eliminazione della Liguria, passano al turno successivo le rappresentative di Lombardia, Piemonte VdA, Puglia, Toscana, Abruzzo, Calabria, Lazio, Umbria. Chiude il calcio femminile con la qualificazione della Toscana, Veneto, Liguria, CPA Bolzano, Lombardia e Piemonte VdA, CPA Trento e Campania. Allievi, nei quarti di finale, in programma il 17 aprile alle ore 11:00, la formazione ligure sarà impegnata contro le Marche, mentre nel torneo dei Giovanissimi i bianco rossi affronteranno la Puglia. Nel torneo Femminile, per le ragazze di Ugo Maggi c'è la Toscana.



IL PROGRAMMA DEI QUARTI DI FINALE, in programma il 17 aprile

JUNIORES (ore 15.00): Lazio-Umbria (Cave), Lombardia-Sardegna (Piglio), Puglia-Toscana (Montecompatri), Abruzzo-Calabria (Colleferro)

ALLIEVI (ore 11.00): CPA Bolzano-Lazio (Paliano), Veneto-Toscana (Valmontone), Marche-Liguria (San Cesareo), CPA Trento-Molise (Lariano)

GIOVANISSIMI (ore 9.30): Lazio-Lombardia (Paliano), Toscana-Abruzzo (Valmontone), Liguria-Puglia (San Cesareo), Sicilia-Umbria (Lariano)

FEMMINILE (ore 15.00): Toscana-Liguria (Carpineto Romano), CPA Bolzano-Campania (Sora), Piemonte VdA-Lombardia (Segni), Veneto-CPA Trento (S. Giovanni Incarico)