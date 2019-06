Torna la Champions Evolution Soccer

A partire da Lunedì 10 Giugno il torneo di calcio a 7 si svolgerà sui sintetici di Rebocco con l'undicesima edizione

La Spezia - Grande attesa per il ritorno del Champions Evolution Soccer. Ancora due giorni per iscriversi all’undicesima edizione del torneo estivo di calcio a 7 ‘Champions Evolution Soccer’ che si svolgerà sui sintetici di Rebocco a partire da lunedì 10 giugno.



In lista ci potranno essere un massimo di quindici giocatori. Di questi quindici è consentito avere in lista un tesserato FIGC. Il giorno successivo alle partire sarà possibile trovare sulla pagina facebook ‘Campions Evolution Soccer’ tabellini, classifiche, risultati, commenti e foto alle partite.



In palio un montepremi che ammonta a 1800 euro, coppe e medaglie per le prime classificate, targhe per il capocannoniere e il miglior portiere. Il costo per iscriversi è di 100 euro per squadra. Per ulteriori informazioni potete contattare Mirko Tonelli al numero 349 5094923 o Daniele Ballerini 347 5444777.



Il torneo è svolto grazie alla collaborazione di ASD Fit Performance, OC Grafica e il Fuori Campo di Rebocco.