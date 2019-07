Tipi da spiaggia, un super Bertagna trascina il Tutto Gelato Fossitermi

La Spezia - Con le partite disputate la scorsa settimana ha preso il via l'edizione 2019 del torneo “Tipi da spiaggia”, torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino e disputato sui terreni in sintetico del Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia. Al via sedici formazioni suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si affronteranno con sole partite di andata. Nel Girone A, la doppietta di Bonadies porta alla vittoria il Mondo Pizza contro il Pulcinella Team, mentre le reti di Bragoni, Ibba, Portunato e Masi regalano la vittoria al Ria Real che batte 4-3 il Bar Ravenna. Nel Girone B, le reti di Bonfiglio, Simonini, Formicola e Falcone trascinato alla vittoria la Pizzeria Masaniello che batte 5-3 la Planet Win 365 Ceparana, a cui non basta la doppietta di Ghita e la singola di Proce. Le reti di Zambo e Cancogni firmano il pareggio tra i Matici e la Vetreria Gildo. Nel Girone C, partenza con il botto per il Terzo Tempo che grazie alla tripletta di Incarnato, oltre alle doppiette di Gardini e Balzano e le singole di Zampolini e Filippelli, batte 9-3 la Leone Shop. Buona la prima per la Gold Gym che batte 4-1 i Portuali. Nel Girone C, il Tutto Gelato Fossitermi travolge la Iso Team con le reti realizzate da Bertagna, miglior realizzatore di giornata, Tonelli e Callegari, mentre la Miglia sconfigge il Fezzano per quattro reti a uno.



Girone A, risultati prima giornata

Mondo Pizza – Pulcinella Team 4-3 ( Bonadies (2), Costigliola, Santese; Pietrobono (2), Hidalgo )

Bar Ravenna – Ria Real 3-4 ( Lombardi; Bragoni, Ibba, Portunato, Masi )

Classifica: Mondo Pizza, Ria Real 3; Bar Ravenna e Pulcinella Team 0.

Girone B, risultati prima giornata

Matici – Vetreria Gildo 1-1 ( Zembo; Cancogni )

Pizzeria Masaniello – Planet Win 365 Ceparana 5-3 ( Bonfiglio, Simonini, Formicola, Falcone; Ghita (2), Proce )

Classifica: Pizzeria Masaniello 3; Matici, Vetreria Gildo 1; Planet Win 365 Ceparana.

Girone C, risultati prima giornata

Lenore shop – Terzo Tempo 3-9 ( Ravenna (2), Giordano; Incarnato (3), Gardini (2), Balzano (2), Zampolini, Filippelli )

Portuali – Gold Gym 1-4 ( Guano, Bonati, Brizzi )

Classifica: Terzo tempo, Gold Gym 3; Portuali e Lenore Shop 0.

Girone D, risultati prima giornata

Miglia – NVG Fezzano 4-1 ( Gatto )

Iso team – Tutto Gelato Fossitermi 0-6 ( Bertagna (4), Tonelli, Callegari )

Classifica: Tutto Gelato Fossitermi, Miglia 3; NVG Fezzano e Iso team 0.



Classifica marcatori: Bertagna ( Tutto Gelato Fossitermi ) 4 reti; Incarnato ( Terzo Tempo ) 3 reti; Ravenna ( Lenore Shop ), Balzano ( Terzo Tempo ), Gardini ( Terzo Tempo ) 2 reti.