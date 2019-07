Tipi da Spiaggia, un super Incarnato trascina il Terzo Tempo

La Spezia - Va agli archivi la seconda giornata del Torneo “ Tipi da Spiaggia”, manifestazione di calcio a sette che va in scena sui terreni in sintetico del centro sportivo La Pianta 310 della Spezia sotto l'attenta regia di Franco Atzei di Campionato Spezzino. Nel Girone A, le doppiette di Rammacca, Gravina e El Khir, oltre alla singola di Spano, trascinano alla vittoria il Mondo Pizza che batte 7-3 il Bar Ravecca, a segno con Bertini e Pannella, quest'ultimo autore di una doppietta. Seconda vittoria consecutiva anche per la formazione del Ria Real che batte 5-3 il Pulcinella Team grazie alle reti di Masi, autore di una doppietta, Portunato, Genova e Rizzo. Nel Girone B, continua il momento positivo della Pizzeria Masaniello che liquida i Matici grazie alle reti di Belatti e Simonini, entrambi a segno con una doppietta, Formicola e Giacopello. Prima vittoria della Vetreria Gildo. Nel Girone C, un super Incarnato, autore di un poker di reti personale, porta alla vittoria il Terzo Termpo contro i Portuali, mentre Duce, Guano e Brizzi sono decisivi nella vittoria della Gold Gym contro il lenore Shop. Nel Girone C, seconda vittoria consecutiva per il Tutto gelato Fossitermi che grazie alla tripletta di Bertagna batte 3-2 il Miglia, quest'ultimo a segno con Faso e Gazzoli. Si dividono la posta in palio le formazioni del Fezzano e dell'Iso Team. Di seguito i risultati e la classifica:



Girone A, risultati seconda giornata: Bar Ravecca – Mondo Pizza 3-7 ( Bertini, Pannella (2); Rammacca (2), Gravina (2), El Khir (2), Spano ); Ria Real – Pulcinella Team 5-3 ( Masi (2), Portunato, Rizzo, Genova; Basso (2), Carini ). Classifica: Mondo Pizza, Ria Real 6; Pulcinella Team, Bar Ravenna 0.

Girone B, risultati seconda giornata: Vetreria Gildo – Planet Wind 365 Ceparana 6-0 ( a tavolino ); Matici – Pizzeria Masaniello 3-6 ( Cozzani, Prisco, Zembo; Belatti (2), Simonini (2), Formicola,Giacopello ). Classifica: Pizzeria Masaniello 6; Vetreria Gildo 4; Matici 1; Planet Win 365 Ceprana -1.

Girone C, risultati seconda giornata: Gold Gym – Lenore Shop 3-2 ( Duce, Guano, Brizzi ); Terzo Tempo – Portuali 10-1 ( Zampolini, Filippelli, Gardini, Incarnato (4), Maccarone, Mikhaliak (2); Caldarelli ). Classifica: Terzo tempo, Gold Gym 6; Lenore Shop, Portuali 0.

Girone D, risultati seconda giornata: Miglia – Tutto Gelato Fossitermi 2-3 ( Faso, Gazzoli; Bertagna (3) ); NVG Fezzano – Iso Team 2-2 ( Marani, Brigida; Baratta, Pastine )

Classifica: Tutto Gelato Fossitermi 6; Miglia 3; NVG Fezzano, Iso Team 1.