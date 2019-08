Tipi da Spiaggia, terminata la fase ad eliminazione diretta

La Spezia - Terminata la fase ad eliminazione del Torneo Tipi da Spiaggia 2019, torneo di calcio a sette organizzata da Campionato Spezzino e disputato sul terreno in sintetico del Centro Sportivo La Pianta 310 della Spezia. Nel girone A, grazie alla doppietta di Gravina e alla singola di Costigliola la formazione del Mondo Pizza batte 3-2 il Ria Real, quest'ultimo a segno con Portunato e Petrenjel, e chiude al primo posto. La doppietta di Lombardi trascina alla vittoria la formazione del Bar Ravenna che ha la meglio del Pulcinella Team. Nel girone B, chiude a punteggio pieno la quotata formazione della Pizzeria Masaniello che nell'ultimo turno batte nettamente la Vetreria Gildo grazie alle reti di Simonini, autore di una doppietta, Formicola, a segno con un poker di reti, Falcone e Cancogni, quest'ultimo a segno con una tripletta. Netta è la vittoria della Planet Win 365 Ceparana contro gli Matici, dove in evidenza si mette Ghita a segno con un poker. Nel girone C, il Terzo tempo si aggiudica il big match contro la Gold Gym, decise le reti di Vicari, Balzano, Filippeli, Gardini, Zambrano e Maccarone, e chiude al primo posto. Vince a tavolino la formazione del Lenore Shop contro i Portuali. Nel girone D, il Tutto Gelato Fossitermi chiude al comando grazie alla terza vittoria consecutiva conquistata contro il Fezzano grazie alle reti realizzate dalla coppia gol formata da Bertagna e Tonelli, entrambi a segno con un poker di reti. Passa il turno la formazione dell' Iso Team. Di seguito i risuyltati e gli accoppiamenti dei Quarti di Finale.



Girone A, risultati terza giornata: Mondo Pizza – Ria Real 3-2 ( Gravina (2), Costigliola; Portunato, Petrenjel ); Pulcinella Team – Bar Ravenna 2-4 ( Bernardini, Basso; Lombardi (2), Benetti, Malatesta ). Classifica finale: Mondo Pizza 9; Ria Real 6; Bar Ravenna 3; Pulcinella Team 0.



Girone B, risultati terza giornata: Planet Wind 365 Ceparana – Matici 7-3 ( Piccirillo (2), Ghita (4), Fregosi; Zembo (2) ); Pizzeria Masaniello – Vetreria Gildo 7-4 ( Simonini (2), Formicola (4), Falcone; Cancogni (3), D'Auria ). Classifica finale: Pizzeria Masaniello 9; Vetreria Gildo 4; Planet Win 365 Ceparana 2; Matici 1.



Girone C, risultati terza giornata: Gold Gym – Terzo Tempo 5-6 ( Triggiani (2), Strà (3); Vicari, Balzano, Filippeli, Gardini, Zambrano, Maccarone ); Lenore – Portuali 6-0 ( a tavolino ). Classifica finale: Terzo Tempo 9; Gold Gym 6; Lenore 3; Portuali 0.



Girone D, risultati terzo giornata: Tutto Gelato Fossitermi – NVG Fezzano 8-1 ( Bertagna (4), Tonelli (4); Reitano ); Iso Team – Miglia 6-0 (a tavolino ). Classifica finale: Tutto Gelato Fossitermi 9; Iso Team; Nvg Fezzano 4; Miglia 0.



Accoppiamenti dei Quarti di Finale: Mondo Pizza – Vetreria Gildo; Terzo Tempo – Iso Team; Ria Real – Pizzeria Masaniello; Gold Gym – Tutto Gelato Fossitermi.

Accoppiamenti dei Quarti di Finale, try again : Bar Ravenna – Matici; Lenore Shop – Miglia; Pulcinella Team – Planet Win 365 Ceparana; Portuali – NVG Fezzano.