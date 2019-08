Summer Champions League, va in archivio l'edizione 2019

Castelnuovo Magra - Per oltre un mese il bellissimo Centro Sportivo Canale di Castelnuovo Magra è stato il teatro della Summer Champions League 2019, l'importante kermesse di calcio giovanile a sette riservata alle categorie degli Esordienti 2007, Esordienti 2008, Pulcini 2009 e Pulcini 2010 organizzata dal Patron Alessandro Luciani. Quaranta squadre partecipanti con oltre seicento bambini pronti a sognare di essere Ronaldo, Messi, o per restare nelle nostre zone, Buffon e Zaniolo e un pubblico sempre numeroso pronto a sostenere la propria squadra del cuore. L'edizione 2019 sarà anche ricordata per gli ospiti d'eccezione: Giulio Maggiore, l'enfant prodige dello Spezia Calcio, o gli esperti Francesco Tavano e Massimo Maccarone, punti di forza della Carrarese Calcio.

L'edizione 2019 riservata alla categoria degli Esordienti 2007 va al Napoli, mentre per la categoria degli Esordienti 2008 a salire sul gradino più alto è la formazione dell'Atalanta. Per la categoria dei Pulcini 2009, invece, trionfa la Juventus, mentre per la Categoria dei 2010 è l'Aston Villa ad alzare al cielo la famosa coppa dalla grandi orecchie. I migliori marcatori sono stati Amato del Napoli ( categoria Esordienti 2007), Pellegrini del Barcellona ( categoria Esordienti 2008), Carbone della Juventus ( categoria Pulcini 2009) e Zappelli del P.S.V ( categoria 2010).







Esordienti 2007, Napoli - Nottingham Forest 5-2

Napoli: Paolillo, Masini, Meresini, Vernazza, Paita, Toracca, Ferrari, Baroni, Mazzei, Giusti, Fiore, Amato, Bacci

Nottingham F.: Mori,Bottari, Bertilotti, Cappellini, Bertelloni, Battisti, Bastillo, Lucchesi, Guidi, Bini, Domenici



Esordienti 2008, Atalanta -Barcellona 7-3

Atalanta: Farsetti, Mariniello, Mastrolia, Sponza,Roberti, Bruschi, Nappini, Simoni L. , Simoni M.,Brogi. Mister Alessandro Sani

Barcellona: Bracci, Ababei, Diacono, Mulinacci, Pellegrini, Sousa Campos, Anida, Rossi Poiani, Fregosi, Giacchè. Mister Laghi



Pulcini 2009 , finale Juventus – Milan

Juventus: Lleshi, Neri, La Porta, Salotti, Federici, Longhi, Tendola, Bettalli, Carbone, Walid Samyr. Mister Antonelli - Tonelli

Milan; Meruzzi, Berti, Mazzanti, Costa, Sgadò, Duca, Casolare, Bellè, Galli, Santucci, Radicchi. Mister Simone



Pulcini 2010, Aston Villa – P.S.V. 6 – 2

Aston Villa: Bergitto, Leverotti, Natali, De Simone, El Hasnaoui, Bellandi, Signanini, Manco, Squattrito, Balsano, Danubio, Aquilani, Pisani. Mister Enrico Secondini

P.S.V. ; Bonati, Musetti, Ciampi, Affanni, Fialdini, Valerio, Lecchini, Zappelli, Paolillo, Roncarà. Mister Simone Rutigliano.