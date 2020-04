Summer Champions League, Luciani: "Restiano in attesa del prossimo decreto"

Casteluovo Magra ( SP ) - C'è il serio pericolo che l'edizione 2020 della Summer Champions League non venga disputata, causa il protrarsi di questa tremenda pandemia che ha messo in ginocchio la nostra provincia, nonostante la stessa sia in programma nel mese di luglio. Il Patron dell'importante torneo di calcio giovanile, Alessandro Luciani ha annunciato sulla pagina ufficiale del torneo che al momento la kermesse non è rinviata.



“Al momento non possiamo fare molto se non quello di attende le nuove disposizioni per verificare la fattibilità della manifestazione. Stiamo, però, continuando quotidianamente a lavorare cercando, in caso si potesse scendere in campo, nuove formule per questo importante torneo dedicato al calcio giovanile, ovvero il nostro futuro. Noi speriamo, nonostante siamo ben consci della difficile situazione, di poter disputare il torneo, chiaramente rispettando tutte le norme igieniche sanitaria che saranno imposte dagli organi competenti”.