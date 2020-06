Summer Champions League: Luciani: “Apriamo le iscrizioni per l’edizione 2020”

Sarzana (SP) - Il Comitato organizzativo della Summer Champions League ha reso noto che sono aperte le iscrizioni del torneo giovanile riservato alla categoria dei 2011, 2010, 2009 e 2008 che si disputerà nel mese di luglio presso il bellissimo centro sportivo di Castelnuovo Magra.

“Negli ultimi giorni abbiamo letto e sentito che le istituzioni si sono molto interessate alla questione dei campus estivi e delle partitelle per venire incontro alle famiglie e soprattutto ai bambini che, purtroppo, sono in casa da troppo tempo – afferma Alessandro Luciani – I protocolli sono sicuramente rigidi ma in questi mesi abbiamo studiato al meglio delle soluzioni per garantire ai ragazzi e al pubblico la giusta sicurezza. In attesa del prossimo decreto, che presumibilmente arriverà a metà giugno, abbiamo deciso di aprire ufficialmente le iscrizioni perché vogliamo farci trovare pronti. Vogliamo e dobbiamo restare positivi”.



Per chi fosse interessato a partecipare al torneo si può rivolgere ai seguenti numeri telefonici: Alessandro Luciani 392-2833762, Giulio Ponte 349-0987495, Alessandro Lipilini 338-4995815 oppure scrivere direttamente sulla pagina facebook “Summer Champions League”