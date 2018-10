Stasera le semifinali del 43° Torneo Locanda Alinò

La Spezia - Saranno Primo Team - Real Corneda e Moto Masini - Ottica Damiani Ceparana le attese semifinali che si disputeranno questa sera dalle ore 21.00 nell'ambito della 43^ edizione del torneo calcistico over 45 "Locanda Alinò", al fine di aggiudicarsi l'ambito trofeo della Incisoria Pallone offerto dagli sportivissimi Ciro e Beppe del locale di v. del Molo.

Sul sintetico a sette dell'Arci Pianazze con arbitro e patron il prof. Baudinelli si sono giocate le partite relative all'ultimo turno eliminatorio non prima di onorare la memoria del grande Mario Castellazzi con un minuto di partecipato raccoglimento.

Venendo agli incontri per il girone B vittoria di Ottica Damiani di Gianni Bonatti sul Levanto (2-0) e pirotecnico pari tra Masini e FL Legnami (3-3) mentre nel girone A rotondo successo del Primo T. su una incompleta DR Carrozzeria (8-1) e sofferta vittoria del Real su una sportivissima Nonsolotabacchi dei Prati di Vezzano (3-1).



In precedenza erano uscite nei preliminari GMB Baldini, Casoni Caldaie, ristorante Pin Bon Canarbino, PSE Grafica, Carrozzeria LaPianta e Bar Hemingway.

Girone A PrimoTeam 6, Damiani 4, DR Carrozzeria 2, Levanto 0

Girone B Masini 4, Real Corneda 4, Legnami 2, NonosoloT. 2.



Per quanto riguarda le classifiche speciali

goleador (Trofeo Adriano La Pera) Calzolari, miglior portiere (Ass.ne Generali) Amorfini, gol più bello (ristorante Pepe Nero) Brizzi, rifinitore (La Pia Centenaria) Casalini, Fair-Play(Salumificio Pignone) Diano, Coppa disciplina(Cantine Lunae Bosoni) Levanto, Gesto tecnico (Frantoio Lucchi Guastalli) Venturini, Old Boy (Panificio Stradini Le Grazie) Lombardi.