Spezia Europa League, i risultati della prima giornata

La Spezia - Archiviata la prima giornata della Spezia Europa League, torneo di calcio a sette organizzato da Campionato Spezzino. Nel Girone A, le doppiette di Scarpato e Tognoni regalano la prima vittoria alla formazione del Palasprtint ForMe che batte 8-3 la Macelleria Gastronomia Pescetto, mentre si dividono la posta in palio le formazione dell'Omeca e del Vit All Infissi. Nel Girone B, la prestazione maiuscola di Torracca, autore di cinque reti, porta alla vittoria la Pizzeria Pulcinella Sbullonati, mentre inizia bene anche la Borgata Marinara Canaletto che batte 6-5 la Fulgor FC. Nel Girone C, la Palomita Blanca ha la meglio della Gold Piangina Gym, mentre termina in parità la sfida tra l'Alta Lunigiana e la Sitep Italia. Nel Girone D, la tripletta di Poggianti trascina alla vittoria la Dinamo Spritz, mentre termina 5-5 la sfida tra il CSI Vernazza ed il Tempo.





Girone A: Omeca – Vit All Infissi 3-3 ( Babasuli, Del Bene, Del Pistoia); Palasprint ForMe – Macelleria Gastronimia Pescetto 8-3 ( Caggiano, Oliva, Scarpato (2), Tognoni (2), Barbieri, Giampietri; Vitucci (2), Ugoletti ). Classifica: Palasprint ForMe 3; Omeca, Vit All Infissi 1; Macelleria Gastronomia Pescetto 0.



Girone B: B.M Canaletto – Fulgor FC 6-5 ( Lazzini (2), Bartoli (2), Ciareletta); Alta Street – Pizzeria Pulcinella Sbullonati 4-9 ( El Bahia (4), Torracca ( 5) ). Classifica: Pizzeria Pulcinella Sbullonati, B.M Canaletto 3; Fulgor FC e Alta Street 0.



Girone C: Gold Piangina Gym – Palomita Blanca 1-3 (Arena ); Alta Lunigiana – Sitep Italia 3-3 ( Giubbani (2), Neri; Francini, Pettinato, Stifani ). Classifica: Palomita Blanca 3; Alta Lunigiana, Sitep Italia 1; Gold Piangina Gym 0. Classifica:



Girone D: Calcio Nave – Dinamo Spritz 1-4 ( Poggianti (3), Frolla ); CSI Vernazza – Terzo Tempo 5-5 ( Mingla (3), Marioni, Sula; Gardini (2), Incarnato (3) ). Classifica: Dinamo Spritz 3; CSI vernazza, Terzo Tempo 1; Calcio Nave 0.