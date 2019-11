Spezia Cup, i risultati della prima giornata

La Spezia- Anche la prima giornata della Spezia Cup 2019/2020, torneo di calcio a sette organizzato da campionato spezzino, è andata agli archivi. Nel Girone A, la doppietta di Callagari è decisiva per la vittoria del Pegazzano che batte 6-2 il Pulcinella team, mentre l'Agenzia Marittima Mattera ha osservato il turno di riposo. Nel Girone B, la doppietta di Consoli regala la vittoria alla Marinara Of Cheli Le Grazie che batte la Virtus Fre, mentre ha osservato il turno di riposo la formazione del Titano. Nel Girone C, un super Tonelli, autore di una tripletta, spinge alla vittoria il Tutto Gelato Fossitermi che batte 8-2 il Tonnorospo, mentre la formazione del Brigola ha osservato il turno di riposo. Nel Girone D, Mingolla autore di sei reti è decisivo per la prima vittoria del Real Bozi L'Incanto Lerici che batte nettamente il San Marco Service per 10-0. Ha osservato il turno di riposo la formazione dell'Oto Melara. Nel Girone E, turno di riposo per il carpe Diem, mentre inzia con una vittoria l'avventura del The Garden Fc Sarzana Ricambi che batte l'Oratorio Don Bosco grazie alla doppietta di Borello e alle singole di Greco e Poziello.



Girone A - Pegazzano – Pulcinella Team 6-2 ( Cariloa, Nardi, Callegari (2), Polidoro, Russo; Russo A., Basso ). Ha riposato: Agenzia Marittima Mattera. Classifica: Pegazzano 3; Agenzia Marittima Mattera, Pulcinella Team 0.



Girone B: La Marinara Of Chelli Le Grazie – Virtus Fre 3-0( Consoli (2), Nobili ). Ha riposato: FC Titano. Classifica: La Marinara Of Chelli Le Grazie 3; FC Titano e Virtus Fre 0.



Girone C: Tonnorospo – Tutto Gelato Fossitermi 2-8 ( Hasaj, Simonelli; Bertagna (2), Giorguli (2), Tonelli (3), Callegari ). Ha riposato: Brigola. Classifica: Tutto Gelato Fossitermi 3; Brigola e Tonnorospo 0.

Girone D: Real Bozi L'Incanto Lerici – San Marco Service 10-0 ( Napoleone (3), Mingolla (6), Pagano ). Ha riposato: Oto Melara. Classifica: Real Bozi L'Incanto Lerici 3; Oto Melara e San Marco Service 0.



Girone E: Oratorio Don Bosco – The Garden FC Sarzana Ricambi 1-4 ( Borrello (2), Greco, Poziello ). Ha riposato: Carpe Diem. Classifica: The Garden FC Sarzana ricambi 3; Carpe Diem e Oratorio Don Bosco 0.



A cura di J.L