Spezia Champions League, i risultati della prima giornata

La Spezia - La prima giornata della Spezia Champions League 2019/2020, manifestazione di calcio a sette organizzata da Campionato Spezzino, è andata agli archivi. Nel Girone A, la tripletta del solito Gambino trascina alla vittoria la formazione spezzina della Ligure Traslochi che batte 6-0 la Lakomitiv Loska, mentre termina un parità la sfida tra l'Albicocca Big Bamboo e La Colomba Osteria La Caletta. Nel Girone B, buona la prima per le formazione della Giemme Infissi e dell'Avanti Tutta Pluriparts, che rispettivamente hanno la meglio sulle formazione degli Old Boys e del Nove Punto 80. Nel Girone C, un super Fusetti trascina alla vittoria la New Team, mentre la Im.Co Taverna del Metallo vince a tavolino la sfida contro la Squadra di Tino. Nel Girone C, buona la prima per la Pizzeria Masaniello e per la Pizzeria Bacetto. Di seguito i risultati e la classifica della prima giornata.



Girone A: Lakomitiv Loska – La Ligure Traslocchi 6-0 ( Gambino (3), Rega Cambrin, Dell'Agnello); L'Albicocca Big Bamboo – La Colomba Osteria La Caletta 3-3 ( Bertolini, Vento, Bianchi ). Classifica: La Ligure Traslocchi 3; L'Albicocca Big Bamboo, La Colomba Osteria La Caletta 1; Lakomitiv Loska .



Girone B: Giemme Infissi – Old Boys 6-3 ( Caradelli, Carlevaris, Finetti ); Nove Punto 80 – Avanti Tutta Pluriparts 6-0 ( A tavolino ). Classifica: Avanti Tutta Pluriparts, Giemme Infissi 3; Old Boys 0; Nove Punto 80 -1.



Girone C: New Team – Herta Vernello Nave 12-2 ( Bastianoni, El Caidi H. (3), El Caidi K. ( 2), Fusetti (5), Pellegrini ); Im.Co Taverna del Metallo – La squadra di Tino 6-0 ( A tavolino ). Classifica: New Team, Im.Co Taverna del Metallo 3; Herta Vernello Nave 0; La squadra di Tino -1.



Girone D: Pizzeria Masaniello – Bar Eliseo 6-0; Caran FC – Pizzeria Bacetto 3-8 ( Casalini, Sommovigo, D'Imporzano ). Classifica: Pizzeria Masaniello, Pizzeria Bacetto 3; Caran FC 0; Bar Eliseo -1.





A cura di Juri Lertora