Si scaldano i motori per il 44° Torneo Locanda Alinò

La Spezia - E' in fase di allestimento la 44^edizione del torneo calcistico a sette intitolato "Locanda Alinò" programmato dal prof. Pier Giorgio Baudinelli e previsto per la prima decade di settembre.

La manifestazione prevede la partecipazione di tesserati over 45, tempi da 25 minuti,sostituzioni libere e un time-out per tempo con incontri in orario serale (dalle 20.30).

Come dalla prima edizione gli incontri si disputeranno nel rinnovato sintetico dell'impianto sportivo dell'Arci Pianazze presieduto da Mario Arfanotti, con il nuovissimo impianto di illuminazione a Led ad alta luminosità.

In palio premi individuali e di rappresentanza tra cui il memorial Adriano La Pera e Franco Cresci, quest'ultimo rimpianto presidente del sodalizio locale e il trofeo fair-play a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli sempre vicini alla manifestazione.

Pregevole l'artistico trofeo dell'Incisoria Pallone messo in palio dagli sportivissimi fratelli Ciro e Beppe titolari del locale di via del Molo ritrovo di sportivi, giocatori dello Spezia compresi.

Iniziato nel settembre 1976 - afferma Baudinelli- con un totale di 5.333 reti e ben 1025 incontri, l'Alinò risulta essere il più longevo torneo della provincia, merito della sportività e goliardia di coloro che nel corso dei decenni,lo hanno frequentato e grazie anche agli amici che ne sostengono l'organizzazione come Paolo Rebecchi dell'Ass.ni Generali, Rosanna e Francesco del ristorante da Sandro, Mirko Motto dell'Ottica Damiani , pizzeria La Pia Centenaria, Tipografia Pse Grafica, Casoni Federico Caldaie, Andrea del ristorante Pin Bon Canarbino, Moto Masini,Paolo Bosoni Cantine Lunae, Autocarrozzeria La Pianta, Fratelli GMB Baldini, frantoio Lucchi Guastalli S.Stefano,Salumificio Pignone e Panificio Stradini Le Grazie.