Sante FootVolley, Biggi - Lorenzoni di nuovi campioni

Lerici - Sono Tommaso Biggi e Andrea Lorenzoni i vincitori della serie A della terza edizione di footvolley disputata presso la spiaggia libera di San Terenzo! I campioni si sono ripresi lo scudetto dopo aver perso quello del 2018 in finale contro Andrea Croci e Vincenzo Ranieri. I due amici carrarini hanno battutto in finale al tie-break (21/16; 18/21; 15/9) la coppia rivelazione Andrea Pellini e Davide Codacci artefici di un torneo strepitoso!

In serie B, torneo riservato alle coppie escluse dai gironi eliminatori, portano a casa il trofeo Andrea Clausi e Federico Figoli che battono in finale 21/17, 16/21 e 15/14 Federico Gerosa e Gabriele Fresco, per loro secondo posto anche quest'anno!

Anche quest'anno 26 le coppie al via per una manifestazione durata 2 settimane e sempre più seguita e apprezzata dagli sportivi locali, grazie all'organizzazione di Giulio Ponte e Stefano Bonomi e con la stretta collaborazione del comune di Lerici e di molti sponsor locali!