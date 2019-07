Questa sera il via ufficiale alla 21° edizione del torneo di Veppo

La Spezia- La grande vetrina del calcio giovanile spezzino e non è pronta: al via questa sera la 21° edizione del Torneo di Veppo, l'importante kermesse di calcio giovanile riservata ai calciatori dei 2006 e 2007.Al via otto formazioni pronte a darsi battaglia, chiaramente quella sportiva, per aggiudicarsi il gradino più alto del podio. Il torneo di Veppo non è solo una vetrina per il calcio giovanile, il torneo di Veppo ha come scopo principale la beneficenza. Parte cospicua degli incassi, infatti, sarà devoluta come nelle precedenti edizioni al Reparto Ematologico dell'Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Ingresso libero e possibilità di cenare presso la struttura sita all'interno del centro sportivo. Di seguito il programma della prima serata



Ore 20:30 Piana Battolla – Follo Sia

Ore 21:30 Zignago -Veppo