Prosegue suon di gol il memorial "Emanuele Boni"

In pieno svolgimento sui campi di Nave le qualificazioni dei tre gironi della V edizione

Sarzana - La seconda settimana del Memorial “Emanuele Boni” è proseguita, come la prima a suon di gol, in evidenza nel girone Boni (misto)le goleade dei Fc Robosi sull’Armata di Mare con la cinquina di Thomas La Terra, le undici reti del Bagno Brigantino sulla Pizz.il Baci/Bar Bonsai con uno scatenato Francesco Pesare e Manuel Fiocchi a segno con una tripletta.Nerlla decima giornata nel raggruppamento riservato agli over 40 dieci centri della Norcineria Armando contro il Calcio Nave in risalto la cinquina di Manuel Domenichelli.



Nel dettaglio le sei giornate :



6^a giornata

Fc Robosi-Armata di Mare 10-2

F.c.Robosi : Rosa, Tamburini, Vinciguerra, Menchini,Rocca, Scatena, La Terra, Terribilie. All Brescia

Armata di Mare : Romeo, Vaselli, Marsella, Perillo, Bellettini, Caldarelli, Giorgi

Marcatori : La Terra (5),Tamburini (2), Menchini, Scatena, Terribile



Gelateria Alice-Canapa Mundi 5-2

Gelat.Alice : Pellistri, Scatena, Vinciguerra, Torretta, Galeotti, Bedini, Marchi, Bertonati, Cupini,Gazzotti, All. Fornelli

Canapa Mundi : Lucchi, Gianardi, Pallini, Laghezza E., Alberti, Tavoni, Laghezza R., Battilani,Rossini, Del Neso. All. Marchi

Marcatori : Cupini(3),Bertonati(2), Gianardi, Battilani



Boca Juniors-Herta Vernello 4-0

Boca Juniors : Colombo, Nicolini, Coppola,Conti, Meoni, Rrokaj, Azzaro, Venturotti, Franceschini, All. Del Freo

Hertra Vernello : Cuccolini, Caleo, Cornet, Bragazzi, Leonini, Benassi, Arfanotti, Grassi, Labate,Dido, All. Frati

Marcatori : Franceschini(2), Nicolini, Rrokaj



7^a giornata

Pizz.il Bacio/Bar Bonsai-Bagno Brigantino 0-11

Pizz.il Bacio/Bonsai : Meloni, Crafa, D’ippolito, Eddamami, Meruzzi, Tantalo, Pucci, Del Giudice.All. Grassi

Bagno Brigantino : Bertagna, Marozzi, Ponte, Zavatto, Cuccolo, Amorfini, Pesare, Sbarra, Fiocchi.All. Bertolla s.

Marcatori: Pesare (5),Fiocchi(3),Zavatto(2),Cuccolo



Technotools-Delizie del Mare GMB 0-2

Technotools: Grilli, Mezzani , Casassa, Santunione, Antonelli, Morettini, Castellanotti, Salamina, Valentini,Montani, All. Paolini S.

Delizie del Mare GMB : Pieri, Fregosi,Pellini, Guglielmone, Giovannelli, Capetta, Canton,Pigoni, Galassi, All. Ruggeri

Marcatori: Grassi (2)



C.I. Sarzana-Lakomitiv Loska 3-2

C.I.Sarzana : Mabchour, Sow Ngone, Longhi,Zouhair K.,Jabraoui M.,Fahd el Bahja, Faris, Jabraoui O., Adderrahmane, Abdelwahed.All. Taoussi

Lakomitiv Loska: Serban, Ruffino, Diallo C., Giannini, Pruno, Cidale, Ortelli, Tonelli, Conti.

Marcatori : Abdenhed(2), Fahd el Bahja, Cidale, Giannini



8^a giornata :

Girone Young :

Fenomeni-S.S.Longobarda 2-6 (Ammirati(2), Minotti(2), Leono(2),Manfredi, Terrarolli.

Leicesta-Scarsenal 5-3(Gabrielli(3),Campacci, Marrani,Tonelli, Mancuso, Ridondelli

Girone Over 40 :

Fuori di Quota- Rea Car 2-3(Garofano, Perrone, Righetti, Tonelli,Branchetti

Scarsi ma Belli- Hostaria Marcomando 5-3(Molucchi(4), Campus, Martelli(2), Capovani



9^a giornata :



Girone “Boni” misto :

Senza Nome-Osteria del Muraglione 3-0 (Ridondelli(2), Menchini

Palomita Blanca-Rea Car 3-5(Cupini(2), Goretti(2),Gasparotti, Bellegoni(2), Gerosa

Gelateria Alice-Alta Street 0-1(Duchi)



10^a giornata :

Girone over 40 : Blues Boys-La Colomba/Pizz.Origine 0-2(Nana, Cerbai)

Calcio Nave- Norcineria Armando 1-10 (Domenichelli(5), Trabucchi(2),Conti Emiliano(2),Podestà, Conti M.,



Classifiche aggiornate :



Girone Emanuele Boni



Gir. A : Senza nome 2, Osteria del Muraglione, Lab 182, N.Armando 0

Gir. B : Bagno Brigantino 4, C.I. Sarzana 2, Lakomituiv l.. 2, Pizz.Il Bacio/Bonsai 0

Gir. C : Bad Boys 2,Pizz. Il Bacetto 1, Rudi Musetti Infissi 1, Edilpietro 0

Gir. D : Rea Car 2, Gelateria Alice 2,Alta Street 2, Palomita Blanca 2

Gir. E : Delizie del mare 4, Robosi 2, Technotools 0, Armata di Mare 0



Girone over 40 :



Gir. A : La colomba 4,Norc. Armando 4,Calcio Nave e Blues Boys 0

Gir. B . Rea Car 4,Fuori di Quota 2,Scarsi ma belliu 2, Hostaria Marcomando 0

Girone Young :

Gir. A : Boca Juniors 4, Gelateria Alice 2, Herta Venello 2

Gir. B : Leicesta 4, Longobarda 2,Fenomeni 2, Scarsenal 0



Il torneo riprende lunedi 3 giugno con l’11^a giornata, in campo il girone Boni e lo Young .

ore 20,00 Bar stella Polare-Senza nome

ore 21,00 Herta Vernello-Canapa Mundi

ore 22,00 Gelateria Alice-Boca Juniors