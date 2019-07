Prosegue il Gaslini Onlus con ospite d'eccezione Andriano Bacconi

Lerici - Sono iniziati i primi match del 2° trofeo "Gaslini Onlus" sul campo di San Terenzo; per quanto riguarda il Girone A, dopo il 5 - 2 del "O Sole Mio" della famiglia Naclerio ai danni della squadra "Bunker" capitanata da Valerio Cattani, si è giocato un altro splendido match quello tra "O Sole Mio" e "Quelli del Ricorso" (in foto) finito sul risultato di 2 - 2 con gol di Condemi e Morina da una parte e di Cafà e Giovani dall'altra; in questo spettacolare match, in cui migliore in campo è risultato il super portiere dei blu Ivano Rotoli, da registrare è sicuramente la graditissima presenza di Adriano Bacconi, famoso tattico e allenatore nonchè recentemente collaboratore tecnico di Inter prima e Palermo poi. Bacconi è stato nostro ospite per l'intera serata di domenica 30 giugno aiutando e gestendo proprio i ragazzi di Raffaele Borrelli (Quelli del Ricorso) dando loro proprio alcuni accorgimenti tattici sul calcio a 7.



Classifica: O Sole mio 4p., Quelli del Ricorso 1p., Bunker 0p., Asd Golfocalcio 0p.



Nel Girone B la Us Longobarda di Mattia Nardini e Luca Tonelli perde sia contro la forte squadra "Sante" di Federico Gerosa per 5 - 1, sia contro "Aston Follia" di Federico Carbone per 8 - 4. Ottime però le prove in entrambi i match dell'instancabile Mattia Piastra che ha provato a tenere a galla i suoi con gol che non sono poi alla fine serviti a molto.



Classifica: Sante 3, Aston Follia 3, Us Longobarda 0, Planet 365 0.



Girone C che parrebbe al momento il più equilibrato visto il 5 - 4 del "Bar il Pontile" sull' "Arcola", da sottolineare un rigore parato da Lucas Mozzachiodi al forte centrocampista Mattia Tonelli proprio al termine del match che ha consentito ai suoi di portare a casa l'intera posta in palio, e di un sudatissimo 7 - 4 dei "Corra..dores" di Tobia Nuti contro gli ottimi non più giovanissimi dei "Fuori di quota" capitanati da Michele Taddei.

Classifica: I Corra..dores 3, Bar il Pontile 3, Fuori di quota 0, Arcola 0.



Vincono e convincono nel Girone D i forti team de il "Tellaro" e dell' "Atletico Madrink" che battono rispettivamente il "Bagno Anmi" per 13 a 3,da registrare le due cinquine di Giannini e Casoni, ed il "Big Bamboo" per 4 a 1 con Andrea Angella migliore in campo.



Classifica: Tellaro 3, Atletico Madrink 3, Bagno Anmi 0, Big Bamboo 0.