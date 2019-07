Partito a suon di gol il III memorial "Roberto Casini"

Sarzana - E’ iniziato a suon di gol il terzo torneo di calcio a sette presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave in ricordo di Roberto Casini uno dei soci fondatori volontario ed ex presidente della Pubblica Assistenza di Sarzana. Manifestazione organizzata dall’associazione calcio Nave in collaborazione con l’Endas. Sedici squadre ai nastri di partenza suddivisi in quattro gironi, si daranno battaglia per aggiudicarsi il trofeo, titolo che è stato vinto nella prima edizione dalla squadra dell’Fc. Robosi e la scorsa estate dalla R.i.c.e.l. .

Nel dettaglio la composizione dei quattro gironi :

Girone A : Hostaria Marcomando,Gas Service Sarzanello, Powerslave,Sarzanese

Girone B: Big Bamboo, La Colmba, Calcio Nave, GMB Infissi

Girone C : Pizzeria Bacetto, Lakomitiv Loska, Alta Street, Herta Vernello

Girone D : Virgin Team, Raptus, Robosi, Edilpietro



La gara inaugurale del torneo è stata tra l’Herta Tavernello contro Alta Street, dove a dare il calcio d’inizio è stato dato dalla figlia Beatrice Casini, subito goleada per il team di mister Gianmarco Frati, dove si è messo in evidenza con una tripletta Marco Caleo seguito dai punti di Terrarolli, Cidale e Ardigò. Per gli “Alta” i tre gol sono di Zy Lyznyy. Nel secondo match della prima sera vince con il classico risultato all’inglese l’F.C. Robosi sui Raptus, a segno Menchini e Scatena.

Nella seconda giornata vittorie per Vergin Team, Edilpietro e Calcio Nave, nella prima gara in campo il girone D con il successo di misura dell’Edil Pietro con i due sigilli di Simonini e Formicola, l’unica marcatura per i Vergin Team è di Amadei. Sette gol nella seconda partita, dove si registra la netta vittoria della Pizzeria Bacetto contro la Lokomitiv Loska in evidenza le due doppiette di Gomez e Domenichelli. Sette gol anche nella terza gara della serata, vittoria del Calcio Nave contro la Colomba, doppietta di Bertonati condita dai punti di Gazzotti,Trabucchi, Stelitano e Delfini, per gli avversari l’unico punto è di Fiorini.

Di seguito risultati e tabellini delle prime due giornate di qualificazioni

Herta Tavernello-Alta Street 6-3

Herta Tavernello : Grassi, Cornet, Terrarolli, Ardigò, Cidle, Labate, Antonietti, Caleo,Conca.All. Frati

Alta Street : Melele, Nicotra, Giampicco, Baglin, Conforto, Varacalli, Zy Lyznyy, Bertoli.All. Moruzzo

Arbitro : Miri

Marcatori : Caleo(3), Terrarolli,Cidale, Ardigò, Zy Lyzny

F.c. Robosi-Raptus 2-0

F.c. Robosi : Perotto, Vinciguerra, Scatena, Dal Prà, Tamburini, Ricci, Menchini, Rocca’ .All. Brescia

Raptus : Romeo, Capitani, Bertolini, Venturini, Becci, Fresco, Zeni, Tusini,

Arbitro : Garbusi

Marcatori : Menchini, Scatena

Vergin Team-Edil Pietro 1-2

Vergin Team : Tonelli, Tarantola, Giubasso, Giannini, Pelliccia, Allen, Lombardi, Precetti, Amadei, Ortelli

Edil Pietro : Petrosino, Lombardi, Formicola, Cosenza, Fornelli, Badiale, Simonini, Belatti. All. Boni

Arbitro : Garbusi

Marcatori : Simonini, Formicola, Amadei



La Lakomitiv Loska-Pizz.Bacetto 2-5

Lakomitiv L. : Verdini, Giannini,Marchini,Accorsi, Favilli, Farinelli,Giuliani, Ortelli L.,Andrea Grassi.

Pizz.Bacetto : Cerone, Regoli, Pellini,Conti, Grassi Gianluca, Domenichelli, Ferrari, Gomez. All. Giannarelli

Arbitro : Ferrari

Marcatori : Farinelli, Grassi A., Gomez, Grassi G.(2), Domenichelli(2).



Calcio Nave-La Colomba 6-1

Calcio Nave : Cei, Tonelli, Bragazzi,Delfini,Lodovuichetti, Stelitano, Bertonati, Trabucchi, Gazzotti : All. Boni

La Colomba : Tedeschi, Dadà, Delogu, Mattia Tonelli, Musetti, Fiorini, Edoardo Tonelli.

Arbitro : Ferrari

Marcatori : Bertonati(2), Gazzotti, Trabucchi, Stelitano, Delfini, Fiorini



Classifiche :

Girone A . -

Girone B : Calcio Nave 2, La Colomba 0, Big Bamboo e GMB Infissi 0

Girone C : Herta Vernello 2, Pizzeria Bacetto 2, Lakomitiv Loska 0, Alta Street 0.

Girone D : Edi Pietro 2, Robosi 2, Raptus 0, Vergin Team 0



Dopo la terza giornata in programma venerdi sera il torneo riprenderà lunedi 15, con la quarta giornata delle qualificazioni.