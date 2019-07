Partita la Coppa della Provincia

La Spezia - In pieno svolgimento presso il rettangolo in sintetico di Padre Dionisio Sporting Club, sotto l'egida dell'Aics e l'organizzazione dell'Asd Club Levante, le prime gare della "Coppa della Provincia", rassegna di calcio a 7 riservata alle annate calcistiche 2005 e 2006. Otto le formazioni in lizza in rappresentanza del territorio provinciale, suddivise in due gironi da quattro squadre con formula all'italiana. Nel girone A lo Spezia Centro Il Pozzo, Aulla, Real Pianazze, e Pagliari Scarsenal. Inserite nel girone B troviamo Cadimare Nottingham, Ceparana Chez des Amis, Valdivara F.c.Dragoni e Scugnizzi Marola.



Di seguito il dettaglio dei primi incontri disputati.



Girone A



Spezia Centro Il Pozzo - Aulla 8 - 4



Reti: Bordin 2, Colaiuta 2, Zanca 2, Trivelloni, Jacob, autogol. (Spezia) ; Rosaia 2, Pucci, Pasquini (Aulla)



Real Pianazze - Pagliari 6 - 2



Reti: Tampu 2, Giampieri 2, Bruccini 2 (Real Pianazze); Falli, Aluisini (Pagliari)



Girone B



Cadimare Nottingham - Scugnizzi Marola 8 - 1



Reti: Bruni 2, Casto 2, Conte 2, Battini, Spaccamonti (Cadimare); Favoriti (Marola)



Ceparana Chez des amis - Valdivara Dragoni 7 -1



Reti: Lombardo 3, Muto 2, Tonelli, Ratti (Ceparana); Pondelli (Valdivara)



Nella classifica marcatori, al comando Lombardo 3 reti, seguono a quota 2 Bruni, Casto, Conte, Muto, Bordin, Zanca, Colaiuta, Tampu, Giampieri e Bruccini.



Nella speciale classifica degli Mvp (most valuable player) prime nomination per Zanca, Bruccini, Bruni e Muto