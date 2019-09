Parte domani sera il 44° Torneo Locanda Alinò

Inizia venerdì sera con gli incontri del girone A la 44^edizione del torneo calcistico a sette intitolato "Locanda Alinò" e programmata dal prof. Pier Giorgio Baudinelli in formato over 45.

La manifestazione che prevede tempi da 25 minuti,sostituzioni libere e un time-out per tempo avrà incontri in orario serale (dalle 20.00).

Come dalla prima edizione, nel lontano 1976, si giocherà nel rinnovato sintetico dell'impianto sportivo dell'Arci Pianazze presieduto da Mario Arfanotti

con in palio premi individuali e di rappresentanza tra cui il memorial Adriano La Pera e Franco Cresci e il trofeo fair-play a ricordo dei giornalisti Fulvio Magi e Paolo Rabajoli sempre vicini alla manifestazione.

Pregevole l'artistico trofeo dell'Incisoria Pallone messo in palio dagli sportivissimi fratelli Ciro e Beppe titolari del locale di via del Molo ritrovo da sempre di sportivi.

Sei le squadre suddivise in due gironi

Girone A : Moto Masini, City Car e Nonsoltabacchi, girone B: Dr Carrozzeria,Gran Frutta e Commercialisti Carrara. Venerdì alle 20.00 dunque la partita numero 1026 del torneo con Moto Masini - Nonsolotabacchi e a seguire Dr carrozzeria Commercialisti.

Nella fase preliminare eliminate Tipografia Pse, Casoni Caldaie, Autocarrozzeria La Pianta, Baldini Elettrodomestici e Salumificio Pignone.

Premi speciali e di rappresentanza offerti da ristorante da Sandro, Ass.ni Generali, Frantoio Lucchi-Guastalli S.Stefano,Panificio Stradini Le Grazie,ristorante Pin Bon Canarbino,La Pia Centenaria, Cantine Bosoni e Ottica Damiani Ceparana.