Oggi la trentaseiesima edizione del memorial "Rino Colombo"

Beverno - Anche quest'anno, a fine estate, e precisamente domani mercoledì 5 settembre si svolgerà il triangolare "Memorial Rino Colombo", in ricordo del fondatore del calcio a Beverino, arrivato oramai quest'anno alla su 36° edizione. Come consuetudine ogni anno partecipano al triangolare le due squadre di Beverino, ovvero l' Intercomunale Beverino e il ValdiVara 5 Terre, ed una squadra esterna ad invito. Per l'edizione del 2019 la squadra invitata è il Cadimare Cacio che gli organizzatori tengono a ringraziare per la disponibilità resa. Ad aprire il torneo sarà la sfida tra il Valdivara 5 Terre e il Cadimare, a seguire la perdente contro l'Intercomunale Beverino. Lo svolgimento del triangolare seguirà le solite regole con la squadra con il punteggio più alto al termine dei tre incontri da quarantacinque minuti che otterrà la vittoria del trofeo. I rigori sono previsti in caso di pareggio al termine del tempo regolamentare. Di seguito il programma completo della manifestazione, che si svolgerà al 'Colombo' di Beverino.



Ore 19:30 Valdivara 5 Terre - Cadimare Calcio

Ore 20:20 perdente 1a gara - Intercomunale Beverino

Ore 21:00 Vincente 1a gara - Intercomunale Beverino.