Memorial Colombo, vince l'Intercomunale Beverino

Beverino - L'Intercomunale Beverino vince la 36esima edizione del memorial “Rino Colombo”, manifestazione andata in scena giovedì 5 settembre presso l'impianto sportivo di Beverino. I biancoazzurri di De Biasi, dopo aver perso ai calci d rigore contro il Valdivara 5 Terrre, hanno battuto in finale il Cadimare Calcio, che in precedenza aveva sconfitto sempre ai calci di rigore il Valdivara 5 Terre, grazie alla rete di Tartarini. Premiato come miglior giocatore del torneo il difensore centrale, ex Sarzana, Biagioni.. Di seguito i tabellini degli incontri.





Valdivara 5 Terre – Cadimare Calcio 0-0 ( 3-4 d.c.r )

Valdivara 5 Terre: Zappelli, Memaj, Barrow, Naclerio M., Bertonati, Bolla, Degano, Nika, Naclerio A., Simonini G., Ciuffardi. All. Priano M

Cadimare Calcio: Sarti, Ceradelli, Vigiani, Costa, Rossi, Uras, Del Santo, Imperatore, Giannini, Lunghi, Agrifogli. All. Buccellato



Sequenza calci di rigore: Bolla ( parato ), Imperatore ( gol ), Degano ( gol ), Lunghi ( gol ), Bertonati ( gol ), Uras ( fuori ), Barrow ( gol ), Del Santo ( gol ), Naclerio M. ( parato ), Giannini ( gol )





Valdivara 5 Terre – Beverino 0-0 ( 5-4 d.c.r )

Valdivara 5 Terre: Brozzo ( Rossi ), Alcamo, Barrow, Bocchia, Naclerio M., Simonini D., Belforti, Montefiori, Condemi, Taddei, Riaj. All. Priano

Beverino: Costa, Datteri, Morinaj, Palagi, Vaccaro, Biagioni, Petrini, Fausti, Codeglia, Toracca, Corradini. All, De Biasi.



Sequenza calci di rigore: Taddei ( gol ), Petrini ( gol ), Belforti ( gol ), Tartarini ( gol ), Bertonati ( gol ), De Biasi ( gol ), Bocchia ( gol ), Biagioni ( gol ), Rossi ( gol ), Palagi ( parato )



Cadimare Calcio – Beverino 0-1 ( Tartatini )

Cadimare Calcio: Santini, Desogus, Amalfitano, Cotugno, Rossi, Uras, Crafa, Cidale, Giannini, Cupini, Agrifogli. All. Buccellato

Beverino: Pieri, Vaccaro, Biagioni, Raspolini, Lonardo, Palagi, Erigozzi, Stagnaro, Corradini, Tartarini, La Ferla. All. De Biasi