Memorial Casini, proseguono le qualificazioni per il girone "Young"

Sarzana - Mentre è andato in archivio il torneo dei senior vinto dalla Pizzeria Il Bacetto, prosegue invece la categoria riservata ai giovani con ancora qualche giornata relativa alla fase delle qualificazioni. Il girone con le sei squadre partecipanti che si stanno affrontando in gare di andata e ritorno sono alla caccia delle qualificazioni dei play off. Nelle recenti gare spiccano le goleade del Calcio Nave di Massimiliano Bertonati sulla Navese con quattro centri di Casella, doppiette di Bertonati e Stelitano con i punti di Bragazzi e Torretta, e quella dell’Herta Vernello di mister Gianmarco Frati, contro il Real Madrink, a segno Ardigò(doppietta),Cornet, Cidale e Dido, per il “Real” l’unico gol porta la firma di Liberati. Invece esce un pareggio con un gol per parte (Pletti, Vinciguerra) tra Birra Real e A.c. Picchia. Di seguito i risultati e tabellini dei recenti tre confronti .

Tabellini



Calcio Nave-Navese 10-2

Calcio Nave : Colombo, Bragazzi,Guastini,Spinetta, Casella, Stelitano, Bertonati, Gazzotti, Torretta. All. M. Bertonati

Navese : Birokow, Marchini, Capiccioli,Pedrini,Ambrosini,Rappelli, Pucciarelli, Mannaro,De Vita, Barberis.All. M. Pucciarelli

Marcatori : Casella(4), Bertonati(2), Stelitato(2), Bragazzi,Torretta, Marinaro, Capiccioli

Real Madrink-Herta Vernello 1-5

Real Madrink : Cibei.Leboffe, Peonia, Saisi, Liberati, Maracci, Doda, Galazzo, Romeo.

Herta Vernello : Cattoni, Ardigò, Grassi, Cornet, Terarolli, Conca, Cidale, Labate, Dido, Antonietti.All. Frati

Marcatori : Ardigò(2),Cornet,Cidale, Dido, Liberati

Birra Rreal-A.c.Picchia 1-1

Birra Real : Evangelisti, Ticozzi, Marchi,Alberti, Poletti, Tavoni,Brozzo,Frigi.All. Lucchi

A.c. Picchia : Pellistri, Vinciguerra, Dal Prà, Ricci, Tonelli, Stano,Borotto, La Ferla,De Paoloa,Rocca.All. Menchini

Marcatori : Poletti, Vinciguerra

Classifica : Herta Vernello 14, A.c. Picchia 14, Birra Real 11, Calcio Nave 8, Real Madrink 7, Navese 0

Note : l’Herta Vernello è in vantaggio su Ac Picchia per gli scontri diretti.



Giovedi 22 a calendario l’ultima giornata delle qualificazioni con il seguente programma :

ore 20,°° Herta Vernello-Birra Real

ore 21,°° Calcio Nave-Real Madrink

ore 22,°° A.c. Picchia-Navese