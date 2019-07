Memorial Casini, poker di gol per PowerSlave e Gmb Infissi

Sarzana - E’ terminata la prima giornata con i primi incontri di qualificazione della quarta edizione del Memorial “Roberto Casini” in svolgimento presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave. Per il girone A in campo Powerslave che supera con un poker di gol il Gas Service di Sarzanello con le due doppiette di Mattia Valletta e Lorenzo Tioli, nel raggruppamento B altri quattro centri del GMB Infissi sul Big Bamboo, a segno Capetta, Canton, Lorenzini e Musetti, per i “Big”in rete Petacco. Come la scorsa edizione è iniziato il girone dedicato ai giovani(seconda edizione) dove ai nastri di partenza sono sei squadre con la formula di un mini campionato con gare di andata e ritorno, le partecipanti iscritte sono : A.c. Picchia, Herta Vernello, Navese, Real Mandrink, Calcio Nave, Birra Real.

Di seguito i risultati e tabellini del Roberto Casini “classico”:



Gas Service Sarzanello-Powerslave 2-4

Gas S.Sarzanello:Bernieri, Cargioli,Borzonasca, Chiappini, Bertoletti,Della Croce, Chiappini, Tenerani, Carnicelli. All. Conti

Powerslave : Cecchetti,Valletta, Casassa, Cidale, Ricci, Frassini, Magi, Guglielmone, Tioli. All. Sebastiani

Marcatori : Valletta(2),Tioli(2), Borzonasca, Tenerani

Big Bamboo-GMB Infissi 1-4

Big Bamboo : Pellistri, Becci, Petacco Federico,Petacco Nicola, D’Alessandro, Brasili, Petacco Andrea, Pandolfino.

GMB Infissi :Catoni, Lorenzini, Tognoni, Capetta, Canton, Sambuchetti, Keloci, Musetti.

Marcatori : Capetta, Canton, Lorenzini,Musetti, Petacco



Classifica dopo la 1^a giornata :

Girone A : Powerslave 2, Hostaria Marcomando 0, Sarzanese 0, Gas S. Sarzanello 0

Girone B : Calcio Nave 2, GMB Infissi 2,La Colomba 0, Big Bamboo 0

Girone C : Pizz. Bacetto 2, Herta Vernello 2, Lakomitiv Loska 0, Alta Street 0

Girone D : Edil Pietro 2,Robosi 2, Raptus 0, Virgin Team 0



A preso il via anche il girone dedicato ai giovani, nella prima giornata di qualificazioni successi del Calcio Nave/ Carrozz.San Gottardo su Birra Real e quella del Real Madrinik contro la Navese, pareggio invece tra l’Herta Vernello e A.c. Picchia.

Risultati e tabellini prima giornata andata :

Herta Vernello-A.c. Picchia 1-1

Herta Vernello : Cuccolini, Cornet, Grassi, Terarolli, Antonietti, Cidale, Labate, Conca, Caleo, Ardigò.All. Frati

A.c.Picchia : Pellistri, Davide Rocca, Tonelli, Borotto, Mattia Rocca, Vinciguerra, Ricci, Dal Prà.

Marcatori : Ardigò, D.Rocca



Calcio Nave/Carrozz.S.Gottardo-Birra Real 3-2

C.Nave.Carr.S.Gottardo : Colombo, Bragazzi,Tonelli, Guastini, Spinetta, Bertonati, Casella, Stelitano, Belahkdim. All.La Rana K.

Birra Real : Laghezza, Evangelisti, Tonelli, ,Pallini, Alberti, Frigi, Tavoni, Ploetti, Brozzo.All. Marchi F.

Marcatori :Stelitano(2), Bertonati,Pallini, Tavoni



Real Mandrik-Navese 4-0

Real Mandrik : Cibei, Agostinelli, Leboffe, Romeo, Galazzo, Liberati, Maracci, Doda, Saisi.All. Tinfena

Navese : Pedrini, Bertagnini, Puccianti, Chiodo, Sgorbini, Capaccioli, Pucciarelli, Ambrosini, Gregorini, Marchini.All. Pucciarelli

Marcatori : Maracci(2),Romeo,Galazzo



Classifica : Real Madrink 2, Calcio Nave 2, Herta Vernello 1, A.c. Picchia 1, Birra Real 0, Navese 0.