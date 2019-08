Memorial Casini, passano il turno Calcio Nave, Edilpetro e Pizzeria Bacetto

Sarzana - Nella seconda giornata delle gare secche per passare il turno nel Memorial Roberto Casini, guadagnano il placet Calcio Nave che ha la meglio alla lotteria dei calci di rigore dopo un rocambolesco 4 pari, l’Edilpetro che sommerge di mezza dozzina di gol l’Hostaria Marcomando dove si è messo in evidenza Davide Simonini siglando un poker e infine la Pizzeria Bacetto di misura supera Big Bamboo con la doppietta di Simone Gomez e il punto di Luca Leonini. Lunedi 5 è in programma l’ultimo quarto per definire chi farà compagnia alle qualificate Lakomitiv Loska, Robosi, Calcio Nave, Pizzeria Bacetto e Edilpetro, si affronteranno Powerslave e Vergin Team inizio ore 22, al termine sorteggio e accoppiamenti per le semifinali.



Hostaria Marcomando-Edilpetro 2-6

Hostaria M. Matacena, Brusoni,Parodi, Cabano, Martelli, Tarantola, Taponecco, Capovani, Maggini

Edilpetro : Lucignani, Lombardi, Belatti, Petrosino, Cosenza, Fornelli, Badiale, Simonini, Formicola. All. Boni

Arbitro : Del Gaudio

Marcatori : Simonini(4), Formicola (2),Taponecco, Cabano



Calcio Nave-Herta Vernello 4-4(4-3 d.c.r.)

Calcio Nave : La Rana, Tonelli, Chiappucci, Delfini, Lodovichetti, Sorrentino, Faconti,Trabucchi,Stelitano

Herta Vernello : Grassi, Cornet, Terarolli, Ardigò, Cidale, Micheloni,Caleo

Arbitro : Del Gaudio

Marcatori: Faconti(2),Trabucchi,Sorrentino,Terarolli (2),Caleo, Cidale



Pizz.Bacetto-Big Bamboo 3-2

Pizz. Bacetto : Cerone, Domenichelli, Lollo, Grassi, Leonini,Gomez, Ferrari, Regoli All. Giannarelli

Big Bamboo : Pellistri, Becci,Petacco Federico, Petacco Andrea, Muccini, Marini, Bucchioni. All. Petacco F.

Arbitro : Del Gaudio

Marcatori : Gomez(2), Leonini, Bucchioni, Becci



Nello “Young” intanto proseguono le gare di qualificazioni nel girone unico, dove si segnalano sostanziose vere sagre del gol (44 reti in cinque gare) iniziamo con i 14 centri per l’Herta Vernello contro la Navese, sugli scudi Francesco Caleo ha firmato un poker di gol, sette reti del Calcio Nave sempre ai danni della malcapitata Navese con Mattia Menchini in evidenza con la personale cinquina. Ancora sette reti nel confronto a favore dell’ A.c. Picchia contro Birra Real, protagonista con un tris di reti per Marco Scatena seguito dalla doppietta di Mattia Dal Prà. Infine dieci gol nel pareggio tra il Real Madrink contro l’Herta Vernello, di seguito i tabellini delle qualificazioni disputati nell’ultimo weekend.



Navese-Herta Vernello 0-14

Navese: Brukou, Marchini, Zunino, Capaccioli,Gregorini,Pedrini, Chiodo, Stefanucci,Pucciarelli,Ricci.All. Currenti

Herta Vernello : Cuccolini,Grassi, Cornet, Terarolli, Arfanotti,Cidale, Micheloni, Caleo. All. Frati

Marcatori : Caleo(4),Arfanotti (3), Micheloni (2),Cidale(2),Terarolli(2),Cornet



Real Madrink-Birra Real 1-2

Real Madrink: Cibei, Leboffe, Sturlese, Romeo, Saisi, Liberati, Maracci, Doda, Galazzo.All. Tinfena

Birra Real :Evangelisti, Battilani,Tonelli, Tavoni, Poletti, Frigi, Laghezza, Pallini.All. F. Marchi

Marcatori: Doda, Poletti(2)



Calcio Nave-Navese 7-1

Calcio Nave : Petacco, Guastini, Bragazzi, Menchini, Spinetta, Bertonati, Stelitano, Casella, Gazzotti.

Navese :Birukou, Marchini, Chiodo, Puccianti, Bertagnini, Pucciarelli, Ferrari, Pedrini, Capaccioli, Ricci.All. Currenti

Marcatori : Menchini(5),Casella,Gazzotti, Bertonati, Stelitano, Marchini



A.c.Picchia-Birra Real 5-4

A.c. Picchia : Pellistri, Rocca, Tonelli, Dal Prà,Scatena, Vinciguerra, Borotto.

Birra Real : Evangelisti,Tonelli, Laghezza, Battilani, Frigi, Poletti,Tavoni, Pallini, Ticozzi. All. F. Marchi

Marcatori :Scatena(3),Dal Prà(2), Padeletti(2),Tonelli, Tavoni



Real Madrink-Herta Vernello 5-5

Real M. : Cibei, Agostinelli, Lebuffe, Sturlese, Romeo, Saisi, Liberati, Maracci, Doda, Galazzo. All. Tinfena

Herta V. : Cuccolini, Grassi,Cornet, Terarolli, Micheloni, Ardighò, Dido, Frati,All. G.Frati

Marcatori: Sturlese(2),Romeo, Maracci, Terarolli(2),Dido, Micheloni,Ardigò.