Memorial Casini, la Pizzeria Bacetto si aggiudica il trofeo

Sarzana - Nella giornata finale della quarta edizione del “Memorial Roberto Casini”, consueta kermesse estiva che si è svolta presso il centro sportivo “Ravecca” di Nave, due sfide su tre sono terminate ai calci di rigore, dove ha regnato tanto equilibrio, nel conteggio finale l’ha spuntata la Pizzeria Bacetto che si aggiudica il trofeo. Le tre sfide si sono aperte con il pari tra il Bacetto e Powerslave con le reti di Valletta e un’autorete a favore della Pizzeria, dagli interminabili rigori vince il team di capitan Alessandro Ferrari. Nel secondo match i “neri” di mister Sebastiani liquidano la pratica con il classico punteggio all’inglese ancora a segno Mattia Valletta e Marco Ricci. Nella terza partita che doveva decidere l’assegnazione del trofeo si stava per rivelare una sorpresa a favore del Powerslave, una doppietta dell’intramontabile Andrea Trabucchi e il punto di Faconti fino ai minuti di recupero tenevano il Calcio Nave in vantaggio dove venivano raggiunti da Alessandro Ferrari che confezionava la sua personale tripletta, portando l’atteso match ai calci di rigore. Oltre le tre squadre finaliste nella rituale premiazione sotto la regia della “patron” della Manifestazione Annarita Bertonati consegnati riconoscimenti particolari a Francesco Lucignani (Edilpetro) come miglior portiere e Marco Rcci (Powerslave) capocannoniere del torneo.

Nel dettaglio i risultati e tabellini delle tre finali :



1^a finale Pizzeria Bacetto-Powerslave 1-1( 6-5 d.c.r. )

Pizzeria Bacetto : Neri, Gomez, Pellini, Ferrari, Ferulli, Lollo, Conti, Regoli, Domenichelli. All. Giannarelli

Powerslave :Cecchetti, Guglielmone, Valletta, Tioli, Ricci, Cidale, Sales, Frassini, Casassa. All. Sebastiani

Arbitro : Ferraiuolo (Garbusi-Del Gaudio)

Marcatori : Valletta, Autorete(P.B.)



2^a finale Powerslave-Calcio Nave 2-0

Powerslave : Cecchetti, Sales, Frassini,Casassa, Guglielmone,Valletta, Tioli, Ricci, Cidale .All. Sebastiani

Calcio Nave : La Rana, Pianini,Stelitano, Cei, Delfini, Bragazzi, Tonelli, Lodovichetto, Faconti. All. Boni

Arbitro : Del Gaudio(Ferraiuolo-Garbusi)

Marcatori : Valletta, Ricci



3^a finale Calcio Nave-Pizz.Bacetto 3-3 (5-6 d.c.r.)

Calcio Nave: La Rana, Faconti, Lodovichetto, Tonelli, Bragazzi, Delfini,Cei, Stelitano,Trabucchi,Pianini. All. E.Boni

Pizz. Bacetto : Neri, Regoli, Conti, Lollo, Ferulli, Ferrarri, Pellini, Domenichelli, Gomez All. Giannarelli

Arbitro : Garbusi(Ferraiuolo-Del Gaudio)

Marcatori : Faconti,Trabucchi(2),Ferrari(3)



Classifica finale : Pizzeria Bacetto 4 punti, Powerslave 3,Calcio Nave 1.